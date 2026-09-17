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Matvijčuk: Sen je vyhrát Ligu mistrů. Ale hlavně ať skončí ta hrozná válka

Ondřej Bičiště
  12:21
Ivan Matviichuk v dresu Varnsdorfu.

Ivan Matviichuk v dresu Varnsdorfu. | foto: Ondřej Bičiště, Ondřej Bičiště,  MAFRA

Fanoušci Slavie.
Pavlo Rudnytskyy, kouč Varnsdorfu.
Dorazilo více než 1 800 diváků-
Fanoušci Varnsdorfu
23 fotografií
Pohárová bitva proti účastníkovi Ligy mistrů pražské Slavii, zatím životní zápas pro varnsdorfského fotbalistu Ivana Matvijčuka. Ukrajinský univerzál ale věří, že větší ještě přijdou. Sám by si jednou přál nastoupit v milionářské soutěži. „Dávám si vždy pro sebe ty nejvyšší cíle, chtěl bych Ligu mistrů vyhrát!“ sní jedenadvacetiletý stoper či záložník.

MOL Cup proti mladíkům Slavie si užil i přes porážku 1:5. „Pro nás to byl super zápas se soupeřem nejvyšší úrovně. Nechali jsme na hřišti všechno a dokázali jsme dát gól, za druhý poločas jsem hrdý na svůj tým. Ukázali jsme, že můžeme hrát i na takové úrovni.“

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Matvijčuka mrzel počáteční respekt Varnsdorfu z velkého soupeře. „První poločas se nepovedl, ale promluvili jsme si o tom a přišel jiný tým. Byla krásná atmosféra, dorazilo hodně lidí, paráda,“ děkoval téměř dvěma tisícovkám diváků.

S fotbalem začínal ve třinácti v Šachtaru Doněck, před pěti lety utekl s částí rodiny před válkou do Německa, kde působil v akademii Borussie Dortmund a později v dalších německých týmech.

Když loni začali varnsdorfský fotbal podporovat ukrajinští sponzoři, přesunul se na sever Čech. „Český fotbal mám rád, je velmi důrazný, fyzicky náročný a intenzivní, ale zároveň dobře organizovaný a takticky vyspělý. Ve Varnsdorfu máme skvělý tým, naším cílem je návrat do druhé ligy,“ přeje si rodák ze Žytomiru.

Fanoušci Varnsdorfu v pohárovém utkání proti Slavii vytvořili choreo z klubových barev.

Dlouhotrvající válečný konflikt na Ukrajině mu trhá srdce. „Je to pro nás těžké. Moje rodina je na Ukrajině a každý den dostávám zprávy, že jim nad hlavami létají drony. Teď je situace ještě těžší, bojím se o ně, ta válka je hrozná,“ líčí Matvijčuk.

V bezpečí v Německu zůstala jeho máma a sestra, táta pracuje v Kyjevě jako kardiochirurg. „Mám o něj strach, stejně tak jako o ostatní členy rodiny.“

Sám je vděčný, jak ho ve Varnsdorfu přijali. A stejně tak ostatní ukrajinské hráče, kteří teď tvoří kostru třetiligového týmu. „Děkuju moc našim fanouškům a všem lidem tady, cítím podporu každý zápas. A i když jedeme někam do jiného města, tak vnímám, že lidi jsou s námi.“

Varnsdorfu chce pomoct s návratem do druhé ligy, a pak se ideálně rozletět zase dál do světa a bojovat o naplnění svého snu o Lize mistrů. „Návrat do Dortmundu, to by mohl být další krok,“ naplánoval si talentovaný hráč. Po jedné věci však touží ještě mnohem víc než po dalším posunu v kariéře. „Nejdůležitější je, aby co nejdřív skončila ta hrozná válka. To by bylo to největší štěstí.“

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Rudnytskyy: Vyhráli jsme poločas se Slavií, kdo to může říct. Byl to svátek pro všechny

Jako hráč posbíral ve druhé lize přes 400 startů, ale jako trenér je Pavlo Rudnytskyy zatím zelenáč. Na lavičku třetiligového Varnsdorfu se postavil teprve na začátku letošní zimy, takže středeční pohárová bitva s mistrovskou Slavií byla i pro něj ostrou zkouškou.

„Určitě to byl největší zápas mojí trenérské kariéry. Je zážitek, když proti vám najednou stojí Jindra Trpišovský, nejlepší trenér v republice. Byl to svátek pro nás všechny,“ vyznal se Rudnytskyy i přes vyřazení po porážce 1:5. „Podařilo se nám dát gól, tím jsme potěšili fanoušky. A druhý poločas jsme vyhráli 1:0, kdo to může říct, že aspoň v části zápasu porazil účastníka Ligy mistrů,“ směje se bývalý záložník s ukrajinskými kořeny.

Pavlo Rudnytskyy, kouč Varnsdorfu.

Proti Slavii si sám zahrál před 13 lety také v poháru a tehdy to byla mnohem vyrovnanější bitva. Hrálo se na dva zápasy, doma Slovan remizoval 0:0, na Slavii padl 0:1. „A já mohl dát dva góly,“ vzpomíná Rudnytskyy.

Středeční zápas v Kotlině sešívaní s mladíky v sestavě rozhodli bleskově, po pár minutách vedli 2:0, do poločasu 5:0. Hattrickem zazářil útočník Ivan Schranz. „Na začátku jsme měli až moc velký respekt, některé góly jsme Slavii darovali po našich chybách. Ale nemůžeme klukům nic vytknout, pro některé to byl možná největší zápas kariéry proti ohromné kvalitě,“ uvědomuje si kouč.

Varnsdorf převzal v zimě v kritické situaci a povedlo se mu ho vytáhnout ze dna tabulky k záchraně, letos Slovan odstartoval třetí ligu mnohem lépe. Po pěti zápasech je na pátém místě a ztrácí jen čtyři body na první Zápy, které mají o jeden odehraný duel více. „Není to jen moje práce, ale celého realizáku a lidí, co se motají kolem klubu. Sezonu jsme začali slušně, kluci získali sebevědomí a nějak to zatím jede. Ale víme, že třetí liga je dlouhá a těžká, nepřeceňoval bych to. Čeká nás ještě hodně těžkých zápasů,“ krotí optimismus Rudnytskyy.

Na návrat do druhé ligy zatím nemyslí. „Jsme rozumní. Minulý rok jsme se po hrozném podzimu zachránili, nebudu teď vyhlašovat nějaké velké cíle. Sezona je dlouhá, uvidíme, kam nás to dovede.“

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