Zpět ve Varnsdorfu. Jak trenér Ivan Kopecký potkal Ivana Kopeckého

„Jsem něco mezi. Někdy musíte zvýšit hlas, někdy pohladit,“ tvrdí čtyřiapadesátiletý Ivan Kopecký, který v české nejvyšší soutěži oddirigoval 55 utkání v Opavě, Jihlavě a Liberci. Není příbuzným stejnojmenného legendárního kouče, který získal titul s Vítkovicemi, vedl i Slavii a dlouho reprezentaci do 21 let.

Ptá se někdo, jestli jste jeho syn?

Všichni! Plno lidí to dodnes neví.

Potkali jste se?

On mě dokonce trénoval v Drnovicích, když jsem tam hrál ligu.

Řekli o novém kouči Vlastimil Gabriel, majitel FK Varnsdorf: „Nepočítal jsem, že by Míra Holeňák chtěl skončit a že se v Liberci vrátí do role asistenta. Sáhl jsem po Ivanovi Kopeckém, protože ho trochu znám. Vím, že je pracovitý. Měl by pokračovat v trendu, co jsme měli, pracovitý, pohyblivý a rychlý fotbal.“ Matěj Kubista, hráč FK Varnsdorf: „Pana Kopeckého znám z Jablonce. Pamatuji si ho jako správného fanatika do fotbalu, což se mi i potvrdilo. Třeba nás poblázní k dobrým výkonům. Přišla s ním preciznost, nazval bych to německou školou. Začala nám taková menší vojna. Týden jsme se sžívali, teď jsme si zvykli, tréninky jsou dobré, samé herní věci.“

Jak jste shodu jmen prožívali?

Od trenéra Ivana Kopeckého tehdy nějaká připomínka určitě byla. Viděli jsme se už dříve, když jsem byl v Žatci na vojně. On tam měl kemp nejspíš jedenadvacítky, my se poznali a promluvili spolu o pár věcech. Později v Drnovicích byl sportovní ředitel a v jednu chvíli i trenér, takže už věděl, o koho jde.

Co jste si od něj vzal?

Konkrétně už nevím, uběhla spousta let, ale od každého si můžete něco vzít, možná i podvědomě. Zvlášť od takové legendy. Navíc v Drnovicích postavil majitel pan Gottvald tým ze samých hvězd. Drulák, Majoroš, Weber a další.

Může vám i příjmení Kopecký otevírat nějaké dveře?

Vůbec. Otevírá mi je jen to, že dělám fotbal naplno a se zaujetím. Pořád mám ambice se někam posunout.

Teď došlo na comeback do Varnsdorfu po devíti letech. Proč?

Pan Gabriel (majitel) mi zavolal, jestli bych do toho šel. Já byl volný, rok jsem se sebevzdělával. Přivítal jsem angažmá o to víc, že prostředí znám, i když už je to nějaký pátek. Něco se změnilo, hlavně tréninkové možnosti, ať už to je umělá tráva, kvalitnější trávník nebo možnost trénovat v okolních vesnicích.

V sezoně 2014/15 jste Varnsdorf přivedli s trenérem Zdenko Frťalou k postupu. Jak vzpomínáte?

Hodně rád. Byla to fantazie. Sešla se dobrá parta a v menším klubu, který využívá hráče z okolních ligových klubů, to bez toho nejde.

V čem jste ještě vyčnívali?

Jmenuju Frťu. I v Teplicích dokazuje, že je fantastický jak po mentální, tak po trenérské stránce. Byli tady i dobří fotbalisté, vždyť Breite doteď kope ligu. Kouřil už je zpátky, ale prošel čtyři ligové týmy. A v nejvyšší soutěži si zahráli i další.

Jaká byla tehdy vaše role?

Dva roky jsem tu vedl juniorku a zároveň jsem Frťovi dělal asistenta. Znali jsme se, spolu jsme hráli v Teplicích druhou ligu. On si mě vytáhl z Čáslavi, kde jsem končil.

Pan Gabriel si zpětně vyčítá, že do ligy nešel kvůli stadionu...

Ono je těžké jít do nějakého kaskadérství, ale pak si uvědomíte, že pro kluky by to byla odměna. Ne že by to tehdy bylo deprimující, ale byla škoda, když se někam dostanete a nemůžete si to zkusit. My s Frťou pak odešli do Podbrezové do první slovenské ligy.

Frťala je vášnivý houbař, nakazil i vás svou vášní?

Já nejsem vyloženě houbař, ale s kluky jsme v rámci regenerace hodně chodili do lesa. A hub jsme nacházeli hodně. S Frťou už jsme si volali a prý se možná přijede podívat, takže třeba i houby budou.

Po Varnsdorfu jste vystřídal hodně štací. Kolik toho bylo?

Když jsme s Frťou skončili v Jablonci, šel jsem do druholigových Vítkovic jako hlavní trenér. Pak hlavní v Jihlavě v první lize, Karviná asistent, Opava hlavní, asistent v Baníku Ostrava s trenérem Lubošem Kozlem. A nakonec Liberec.

Fotbalisté Varnsdorfu slaví záchranu ve druhé lize..

Co pro vás bylo nejvíc?

Každá štace vám něco dá. Poznáte, jak fungují kluby na nejvyšší úrovni, jak fungují mezilidské vztahy. V Baníku jsme byli během covidu, zažili jsme prázdné tribuny, ale taky, když bylo plno. Zažili jsme i loučení Milana Baroše, velké persony. Také na Liberec vzpomínám v dobrém. Fotbal mám rád a těší mě, že teď můžu být ve Varnsdorfu.

Střídáte role hlavního trenéra a asistenta. Čím to?

Když dostanete od trenéra Kozla nabídku jít do Baníku, neváháte. Je motivující pracovat na takové úrovni a v tak velkém klubu. Ale když máte a m b i c e , vždycky nakonec přijde moment, kdy zase půjdete dělat hlavního. Já ovšem pozici asistenta v žádném případě nebral jako degradaci.

Jak jste se posunul za dobu, kdy jste ve Varnsdorfu nebyl?

Nějak určitě ano, ale spíš je na vedení, aby to vyhodnotilo. Ne abych já mluvil o sobě. Když ovšem uběhne deset let, máte za sebou spoustu věcí, které vás ovlivní.

Váš předchůdce Miroslav Holeňák využíval spíš metodu cukru, vy jste přísnější. Takže bič?

Pokud se chceme s kluky něco naučit, je potřeba jim to vysvětlit. Ale to neznamená, že bych byl ras. Jsem někde mezi cukrem a bičem.

Obránce Matěj Kubista říkal, že začala vojna. Německý dril.

Některé věci, co trénujeme, by měly fungovat. A je potřeba je vysvětlit, pokud nefungují. Zatím jsme spolu krátce na to, aby všechno šlapalo. Odešlo až osm hráčů, snažíme se to dát do kupy. Hledat, dosazovat do sestavy. Pomáhají mi asistenti Petr Papoušek a Radek Porcal, realizační tým zůstal. Kluci to tady znají, pomáhají mi v poznávání týmu a v jeho zlepšování.

Jaká bude druhá liga?

Jezdil jsem po zápasech a vím, že není jednoduchá. Řada týmů posiluje. I ty, které byly vespodu, Žižkov, Prostějov. Navíc do soutěže postoupila béčka Slavie a Baníku, nečeká nás nic jednoduchého. Ale těšíme se!

Cíl bude záchrana?

Samozřejmě. Prostě být lepší než minulou sezonu. Varnsdorf už léta drží druhou ligu, má v ní své místečko. Jsme daleko od všech, nikomu se sem nechce. Což je jen dobře, musíme toho využít.