Legendární rozhodčí vypráví. O rozvodu kvůli pískání, Maradonovi i Berbrovi

Otevře sešit s tvrdými deskami, před padesáti lety koupený. Co stránka, to spousta vzpomínek a zápisků, které rozluští jen on. Zažloutlý papír mu šustí pod prsty a všude kolem ticho. „Bez závad. Bez závad,“ pročítá si Ivan Grégr vlastní komentáře k zápasům, které jako rozhodčí odřídil. Bylo jich skoro 2 800. Přes 300 ligových.