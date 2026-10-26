Inzultace rozhodčího v sedmé lize. Hráč po penaltě vybuchl. Teď uvažuje, že skončí

V Sedlici se hrál důležitý souboj celků ze Strakonicka. Hostující Sousedovice měly za deset zápasů jen pět bodů a byly poslední. Domácí na tom nebyli o moc lépe, konkrétně o dva body.
Od úvodu byl duel hodně vypjatý. Hosté šli v 16. minutě do vedení díky gólu Kyryla Fedorova. Stejný hráč musel záhy střídat kvůli zranění po ostrém faulu, který sudí netrestal ani žlutou kartou.
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To rozčílilo vedoucího Sousedovic Radka Pintíře. „Vy jste ale kok**i,“ pronesl k rozhodčím a dostal červenou kartu.
„Kluci mi říkali, že byl zápas od začátku vypjatý. Řada rozhodnutí byla proti nám, hráči z toho byli frustrovaní,“ popsal sekretář hostujícího celku Milan Glazunov.
Napětí na hřišti vygradovalo v 76. minutě. Domácí v touze po vyrovnání útočili a měli kopat penaltu. Hostující Ondřej Šimek ve vápně atakoval jednoho z domácích a sudí ukázal na penaltový puntík.
To Šimka rozčílilo, vydal se směrem k rozhodčímu a povalil ho na zem. Podle zápisu šlo o úder ramenem do hrudi. Sudí Homola se zhruba pět minut sbíral ze země.
Kvůli zranění zad nemohl pokračovat. Šimka vyloučil a pro inzultaci zápas ukončil za stavu 0:1. Jeho zranění zřejmě příliš nevěřil hostující brankář Jakub Kozlík, který situaci komentoval: „Dělá divadlo, je to ču**k.“ A byl také vyloučený.
Předseda svazu chování odsoudil
Zápas se nedohrál, téměř s jistotou bude kontumovaný výsledkem 3:0 pro domácí. „Ještě jsem k tomu neviděl víc než záznam situace. Ale takové chování odsuzujeme. Rozhodčí je autorita, ať má hráč pohled jaký chce. Je to neakceptovatelné a následovat budou spravedlivé a odpovídající tresty,“ řekl Tomáš Pintér, předseda Jihočeského krajského fotbalového svazu.
Podobný incident se podle něj v krajských soutěžích na jihu Čech stane zhruba jednou za dvě sezony. Trest pro hříšníka vynese disciplinární komise. Lze očekávat stopku na pět a víc zápasů a pokutu.
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„Nejvíc to mrzí samotného Ondru. Připravil tým o bod, možná o tři. Hned jsme to s ním řešili. Zvažuje, že už možná nikdy nebude hrát fotbal,“ přidal Glazunov.
Bývalý útočník chápe emoce i možný pocit křivdy z některých rozhodnutí sudího. Takové chování je však nepřípustné. „I ze záběrů není stoprocentně průkazné, jestli to byl faul na penaltu nebo jak moc do rozhodčího strčil. Ale stávat se to nesmí, to je jasné,“ podotkl.