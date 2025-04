I Frydrych má nejspíš po sezoně. Za faul na Klimenta mu podle řádů hrozí dlouhý trest

Disciplinární řád FAČR § 42

Surová hra 1. Kdo se jako hráč dopustí surové hry a byl nebo měl za to být při utkání vyloučen podle pravidla č. 12 Pravidel fotbalu, bude potrestán zákazem závodní činnosti na jedno až šest soutěžních utkání, popřípadě i peněžitou pokutou až do výše 50 000 Kč. 2. Zákazem závodní činnosti na dvě až deset soutěžních utkání, popřípadě i peněžitou pokutou až do výše 100 000 Kč bude pachatel potrestán, způsobí-li disciplinárním přečinem uvedeným v odst. 1 zranění, pro které zraněný hráč odstoupí z utkání. 3. Zákazem činnosti na dva až osmnáct měsíců, popřípadě i peněžitou pokutou až do výše 250 000 Kč bude pachatel potrestán, způsobí-li disciplinárním přečinem uvedeným v odst. 1 takové zranění, pro které je zraněný hráč omezen v obvyklém způsobu života po dobu delší než sedm dnů nebo není schopen výkonu sportovní činnosti po dobu delší než šest týdnů.