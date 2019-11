Pěkně jsme vystřízlivěli, připouští chrudimský Drahoš

„Rozhodně jsme si to představovali úplně jinak. Na něco jsme se sice připravovali, ale už od začátku jsme neplnili to, co jsme měli. Dostali jsme gól ze standardky, to nás srazilo. Báli jsme se hrát, třetí gól si necháme dát do šatny, to už je potom po zápase,“ běduje chrudimský obránce Petr Drahoš...

Čím to je, že se vám zápas tak nepovedl? Člověk by řekl, že po obratu s Duklou budete nahoře...

Věřili jsme si, otočit s Duklou z 0:2 na 3:2 byl úspěch. Ale bohužel teď přišlo pěkné vystřízlivění.

Navíc to tentokrát bylo 0:2 už ve 24. minutě. Jak se potom hraje v takovém utkání?

Chtěli jsme hrát dál, nedostat další góly, ale inkasovali jsme je a je z toho výsledek 0:4.

Už jste zmínil první gól ze standardky, ty vás trápily i minule...

To je individuální chyba, kdy si necháme dát branku od hráče, kterého hlídáme osobně. Byli jsme ustrašení. Chtěli jsme normálně rozehrávat. Vzadu jsme dostali balon, párkrát jsme si to dali a kopli dlouhý nikam... Bylo to hrozně těžké.

Co potom ten „šatňák“? To se taky nestalo poprvé.

Jasně. Říkali jsme si to celý týden, že je potřeba poločas dohrát. Rozhodně žádný gól nedostat. A my si ho necháme dát minutu před koncem...

Ve druhé půli se vám alespoň podařilo zastavit příval dalších gólů, dá se toto brát za dílčí úspěch?

O pauze jsme si v kabině řekli, že nemáme co ztratit, že si maximálně můžeme uříznout ještě větší ostudu. Což jsme nechtěli. Přáli jsme si druhý poločas odehrát s nulou, ale ten jeden gól jsme dostali, to je škoda. Na celkovém vyznění zápasu to však nic nemění.

Musíte na něj ale rychle zapomenout, v sobotu vás čeká hodně důležitý duel se Sokolovem.

Určitě. Po třech bodech s Duklou jsme si mysleli, že něco odvezeme i odtud, ale teď bude nutné se připravit psychicky na zápas, který je v podstatě za šest bodů. Abychom Sokolov tam dole uřízli.

Pardubice hrají takřka celý podzim na prvním místě. Cítíte teď se Sokolovem (poslední příčka) o to větší šanci na úspěch?

V téhle soutěži může každý porazit každého, jak jsme si dokázali před týdnem s Duklou. Sokolov bude taky těžký soupeř. Musíme zachovat klid a nedostat od něj první gól.