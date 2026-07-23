„Setkali jsme se v Senegalu a de facto jsme se domluvili,“ řekl Deníku brozanský šéf Antonín Kühn a pro MF DNES doplnil, že Diao dorazí na sever Čech v srpnu. Mimo jiné povede i kemp pro české hráče.
Kühn plánuje, že po vzoru profesionálních klubů založí akciovou společnost. „Předběžně to vypadá, že by 80 procent klubu vlastnil Salif, možná to bude ale nejdříve 50 na 50. Musíme se pořádně poznat. Až praxe ukáže, jak se lidé chovají. Klíčové ale je, že jsme si plácli.“
Diao je kamarádem bývalého československého a českého reprezentanta Václava Němečka, který s Brozany dlouhodobě spolupracuje. Stříbrný medailista z Eura 1996 a pětinásobný mistr se Spartou pomáhá Kühnovi s Afrikou. Sám šéf klubu tam podniká, jeho stavební firma se zaměřuje především na Benin.
„Kdybychom byli Sparta nebo Slavia, Němečkovu pozici bych nazval jako ředitel přes Afriku. Evropané se na ni koukají s despektem. Kdo se tam ale vydá, pozná, že Afrika jde neskutečně nahoru,“ opěvuje Kühn černý kontinent, odkud do českého fotbalu přivedl už řadu hráčů. Ti, kteří působí v Brozanech, zároveň v jeho firmě pracují na stavbách.
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Devětačtyřicetiletý Diao byl jedním z klíčových mužů Senegalu na mistrovství světa 2002, kde jeho reprezentace jako nováček šokovala postupem do čtvrtfinále. Jeho vyrovnávací gól proti Dánsku patřil k symbolům senegalského tažení.
Má stříbro z Afrického poháru národů z téhož roku. S Liverpoolem se podílel na vítězství v Lize mistrů 2004/05, byť na jaře už hostoval v Birminghamu. Defenzivní záložník slavil i francouzský titul s Monakem v ročníku 1999/00.
Brozanům pomůže slavné jméno ve dvou rovinách, hráčské a finanční. „Měli by u nás pokračovat tři kluci ze Senegalu, kteří tady byli v minulé sezoně. Na zkoušku dorazí další dva z Diaovy akademie, o jednoho z nich měl údajně zájem PSG.“
Diao na Kühna zanechal výborný dojem. „Dvakrát už byl v Čechách, známe se delší dobu. Salif na mě působí skvěle. Je to naše krevní skupina. Je v pohodě, normální. Chytrý kluk,“ prozradil šéf. „Všude v Senegalu ho uctivě vítali.“
Kühn patří léta mezi mecenáše brozanského Sokola, ale postupně chce ustoupit do pozadí. „Utlumuji svoji činnost, abych se v klubu stal jen emeritním předsedou a bafuňářem. Salifovi pomůžu ve všech směrech, přece jen jsem tady doma a budu mít o Brozany pořád zájem,“ nestáhne se úplně. „Proto do toho i šel. Zjistil, že nejsem z funkcionářů, kteří z fotbalu peníze berou, ale naopak je do něj dávám.“