Hradecký kapitán Vlkanova: Vidina postupu nesvazuje, věřím síle týmu

Jeho poznámka se týká zápasu s Blanskem, v němž sice druholigový lídr vyhrál a zapsal si do tabulky osmou výhru v řadě, ale došel k ní spíše lopotně než nějakou spanilou jízdou. Vítězství 1:0 v zápase, v němž se Hradec těžko vyrovnával s taktikou soupeře, nakonec vystřelil až 12 minut před koncem zápasu Pavel Dvořák, jenž po faulu právě na Vlkanovu proměnil pokutový kop.



Pro tým to bylo střelecké vysvobození ve chvíli, kdy se blížila teprve druhá jarní bodová ztráta. „Je to urvaná výhra, ale i takové se cení, máme tři body, tedy to, co jsme potřebovali,“ poznamenal kapitán.



Hradci tento fakt přinesl zachování stavu, za kterého do víkendových bojů šel. Pět kol před koncem soutěže dál drží osmibodový náskok před druhou Líšní a desetibodový před třetím Prostějovem. Ke konečné první příčce, jež jako jediná v této sezoně znamená postup do 1. ligy, tak východočeskému týmu stačí z oněch pěti zápasů vyhrát – za předpokladu, že jeden z nich bude duel s Líšní, už jen dva.

„Jdeme pomalu za svým snem a máme to ve svých rukách,“ uvedl obránce Michal Leibl k finiši, který může už velmi brzy vrátit Hradec po čtyřech sezonách zpět mezi českou elitu.



Hradečtí se shodli, že zápas právě s Blanskem pro ně připravil nevyzpytatelnou překážku. Ve chvíli, kdy ze soupeřova klubu přišla zpráva, že bez ohledu na konečné umístění se z 2. ligy stáhne až někam do divize.

„Bylo to těžké, nevěděli jsme, s čím přijedou,“ připustil Vlkanova. Přijeli s obrannou taktikou, z níž dlouhými nákopy vyráželi dopředu. Na Hradec to platilo, jeho hráči se s tím nedokázali vyrovnat. „Museli jsme tvořit, ale nebyli jsme tak kvalitní a přesní, jak jsme chtěli, nedařilo se nám soupeře překvapit,“ konstatoval Ondřej Prášil, asistent hlavního kouče Frťaly.

Hradci nakonec pomohl faul jednoho z obránců na kapitána Vlkanovu. „Dostával jsem se před něj, on šel na riziko do skluzu a trefil mě, ještě mám od něj kolíky na noze. Takové fauly se pískají,“ uvedl Vlkanova. Do konce zápasu chybělo jen něco málo přes deset minut.

Hradec teď čeká možnost potvrdit své postavení, o víkendu hraje na hřišti třetího Prostějova. Obejít se ale bude muset bez vykartovaného Leibla.