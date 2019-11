Hradec se s podzimem loučil skvěle. Má dobrou pozici pro jaro

V tabulce sice zůstali i vzhledem k ostatním výsledkům pátí, ale jejich pozice před jarem se výrazně vylepšila.

„Pro nás je to pro jaro dobrá pozice. Ti, co jsou před námi hlavně na postupových příčkách, budou cítit tlak,“ řekl například útočník Adam Vlkanova, střelec vítězné branky pražského zápasu a se sedmi góly také nejlepší střelec Hradce v celém podzimu.

„Vítězství je pro nás nesmírně vzácné a vážíme si toho. Jsme rádi, že jsme závěr podzimu uzavřeli vítězstvím a splnili jsme metu třiceti bodů,“ doplnil ho trenér Zdenko Frťala.

Hradci k sympatickému výsledku podzimu v posledním kole pomohla nejen jeho výhra v Praze, ale také porážka 1:2 vedoucích Pardubic se Zbrojovkou Brno a remíza 1:1 druhé Jihlavy na hřišti předposledních Vítkovic.

Sečteno podtrženo tyto výsledky znamenají, že třicetibodový Hradec ztrácí na Pardubice pět bodů, na Jihlavu a pražskou Duklu dva a na Brno jeden. Do 1. ligy přímo postupuje vítěz, týmy z druhého a třetího místa si zahrají baráž s mužstvy 1. ligy. Jarní odvety začnou na začátku března, Hradec v prvním zápase přivítá nováčka z brněnské Líšně.

V Praze dal Hradec zapomenout na některé fotbalové nevýrazné výkony z poslední doby. Od začátku byl aktivní, vyplatila se mu taktika aktivního napadání soupeřovy rozehrávky a byl z toho výkon, na který se bylo dlouho radost dívat.

„Do sedmdesáté minuty asi nejlepší výkon podzimu, pak jsme se po inkasované brance zatáhli a bránili náskok,“ řekl nejlepší hráč na hřišti Vlkanova.

Hradec šel do vedení už ve 2. minutě zásluhou Urmy, v první půli ještě Prekop nastřelil břevno a Urma neproměnil jasnou šanci, vše ale gólově nahradil na začátku druhé půle muž zápasu Vlkanova.

„Byli jsme odvážní, plnili jsme to, co jsme si řekli před utkáním,“ kvitoval s povděkem Frťala. Nic na tom nemění to, že domácí, asi i mírný favorit, po snížení na 2:1 zle dotíral a k vyrovnání neměl daleko.