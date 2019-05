Frťala: Věděli jsme, že musíme předejít blamáži. Zvládli jsme to se ctí

Zvětšit fotografii Hradecký útočník Wesley da Silva (vlevo) udržel v tomto souboji míč před hráčem Táborska. Hradec v posledním zápase této sezony svého soupeře porazil těsně 1:0. | foto: Ondřej Littera

dnes 10:23

Dopadlo to nejlépe, jak mohlo. Přestože fotbalistům Hradce Kráílové vzhledem k umístění v tabulce v posledním kole letošního druholigového ročníku už o nic nešlo, mohli v případě neúspěchu v utkání s Táborskem hodně ztratit. Jednak tím, že by v rozlučce se sezonou, v níž skončili čtvrtí, jediné místo za příčkou, která znamená možnost zahrát si v baráži o postup do 1. ligy, zklamali své věrné fanoušky. A jednak tím, že by zavdali příčinu ke spekulacím, protože soupeř z Tábora hrál o bytí a nebytí v druhé nejvyšší soutěži.

Nic z toho se nestalo, Hradec nad Táborskem vyhrál 1:0, potvrdil tím své konečné umístění, zatímco hosté z Hradce odjeli už jako třetiligový tým. „Za celou kabinu mám radost, že jsme zápas zvládli, vyhráli jsme a odcházíme z utkání se ctí,“ poznamenal po zápase trenér Hradce Zdenko Frťala, jenž tímto výsledkem zakončil svoji první sezonu u hradeckého mužstva. Jen pro doplnění. Soupeř z jihu Čech v Hradci dlouho držel bezbrankovou remízu, která mu chvíli na záchranu stačila. Jenomže záhy v souběžně hraném utkání v Chrudimi hosté ze Žižkova šli do vedení a Táborsko v tu chvíli potřebovalo vyhrát. Snažilo se o to, ale marně, naopak v závěru zápasu po střele Jakuba Šípka inkasovalo. Hradec tím korunoval svoji převahu v zápase. Už v první půli, divácky méně zajímavé, mohl jít do vedení. „Bohužel jsme v prvním poločase ani jednu šanci neproměnili, navíc už tam začaly problémy, které šly proti nám,“ poznamenal trenér. Jednak už po půlhodině hry musel střídat stoper Pokorný, kterému se udělalo špatně, jednak deset minut po pauze Zorvan neproměnil penaltu za ruku jednoho z hostujících hráčů. Jeho pokus brankář hostů Šiman vyrazil. Zápas tak přes veškerou snahu hradeckých hráčů, kteří měli ve zbytku utkání viditelnou převahu, směřoval k bezbrankovému rozuzlení. I proto, že ke gólovému zakončení nedotáhli a mi jednu z nadějných příležitostí, když tu největší spálil čtvrthodiny před koncem Djurdjević, jenž Šimana neprostřelil i přesto, že před ním stál zcela sám. Až v 82. minutě se Hradečtí dočkali. Vlkanova nacentroval z levé strany, míč propadl až k Šípkovi, jenž zamířil přesně k tyči. Útočník, který podzimní část sezony strávil v Chrudimi, mohl přidat i druhý gól, když šel chvíli před koncem z půlky hřiště sám na hostujícího gólmana, jenomže už neměl sílu zakončit a přihrávka na spoluhráče se mu nepovedla. „Nebuďme naivní, že kolem tohoto zápasu nebyly šumy, věděli jsme, že musíme předejít blamáži, tohle byla priorita. Nejde z hlavy šumy a intriky vyhodit,“ oddechl si hradecký kouč.