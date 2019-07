Hradecký kouč Frťala: Chceme, aby nás bylo na hřišti vidět a slyšet

Druhého od chvíle, kdy tým před více než rokem k mužstvu přišel trenér Zdenko Frťala a nastal tím proces, který by z hradeckého mužstva měl udělat konkurenci i pro soupeře z první ligy.

„Tým se znovu okysličil, věkový průměr snížil, získali jsme kvalitu i konkurenci v kádru,“ je přesvědčen hradecký kouč v předvečer sezony, v níž Hradec bude opět pod jeho vedením obhajovat čtvrtou příčku. Případné zlepšení mu přinese kýžený boj o postup do první ligy.

Hradecká soupiska pro podzimní sezonu Brankáři: Ondřej Mach 21 let, Radim Ottmar 35, Patrik Vízek 26. Obránci: Fr. Čech 21, Miloš Kopečný 25, Jan Kvída 28, Michal Leibl 27, Jakub Martinec 21, Michal Trávníček 21, Otto Urma 24, Kristian Zbrožek 29. Záložníci: Milan Černý 31, Fahrudin Djurdjević 27, David Doležal 19, Robert Jukl 20, Jiří Kateřiňák 23, Daniel Procházka 24, Dominik Soukeník 20, Adam Vlkanova 24, F. Zorvan 23.

Útočníci: F. Firbacher 17, Erik Prekop 21, Jakub Šípek 20.

Co říkáte změnám, s nimiž půjde tým do nové sezony?

Že z mé strany panuje spokojenost, hráče, které jsme měli vytipované, se podařilo do Hradce přivést.

A ti, kteří z Hradce naopak odešli?

Udělali jsme si na konci minulé sezony analýzu a tohle z toho vyšlo.

Co byste řekl o nových posilách? Proč jste si je vybrali?

Myslím si, že hráči jako Zbrožek či Prekop přinesli do kabiny i na hřiště život, Procházka rychlost, každý něco.

Šanci dostali i někteří mladí, kdo vás zaujal nejvíc?

Asi Doležal, který přípravu zvládl excelentně. Ostatně pokud se mu podaří přenést to i do soutěže, tak to splní účel, který by druhá liga měla také mít. Totiž aby dostávali šanci mladí.

Změny v kádru Přišli: Čech (Ústí n. O. - návrat z hostování), Ch. Frýdek (Sparta), Prekop (Trenčín), Procházka (Ústí n. L.), Zbrožek (Varnsdorf). Odešli: Da Silva (konec host.), Finěk (Varnsdorf), Hynek (Chrudim), Janoušek (Chrudim), Kropáček (Domažlice), Plašil (B tým), Pokorný (konec host.).

V přípravě jste z mladých chválil také Soukeníka, který je s týmem už delší dobu.

Jeho fotbalový růst je v poslední době extrémní, z toho mám radost, jen u něj ještě trochu chybí emoce, které k fotbalu patří.

Z Jakuba Martince, dalšího mladíka, i když přece jen zkušenějšího, jste udělal dokonce kapitána. Proč, když v týmu máte řadu zkušenějších?

Je to vyloženě moje osobní rozhodnutí. Měl by být vlajkovou lodí klubu, jde o odchovance s výbornými fotbalovými kvalitami, má pro to všechny předpoklady. Pokud se bavíme o koncepci a koncepční práci, kterou jsme nastavili, tak tohle je podmínkou. Aby mladí hráči byli připraveni a mohli se tady jednou prezentovat.

V přípravě jste jich měli několik, ovlivnilo ji to nějak?

Byla trochu jiná, hlavně co se týká zápasů, než v zimě právě tím, že přišlo několik dorostenců. Proto jsme chtěli, aby nás na začátku prověřili silnější soupeři. A mladí dostali možnost se ukázat. Naopak na generálku jsme chtěli spíše soupeře, proti kterým by byla herní kvalita víc na naší straně.

Podzimní program Hradce So 10.15: Sokolov - Hradec Po 29. 7.: Hradec - Dukla Praha So 3. 8.: Líšeň - Hradec Pá 9. 8.: Hradec - Varnsdorf So 17. 8.: Třinec - Hradec Pá 23. 8.: Hradec - Chrudim Ne 1. 9.: Hradec - Jihlava Ne 15. 9.: Viktoria Žižkov - Hradec Ne 22. 9.: Hradec - Vyšehrad Pá 27. 9.: Brno - Hradec Ne 6. 10.: Hradec - Pardubice Ne 20. 10.: Vlašim - Hradec Ne 27. 10.: Hradec - Prostějov Pá 1. 11.: Ústí n. L. - Hradec Ne 10. 11.: Hradec - Vítkovice So 23. 11.: Dukla Praha - Hradec

Na čem jste v létě pracovali, abyste se tím dokázali v lize prezentovat?

Třeba na tom, aby si soupeři museli dávat pozor na naši zdravou agresivitu. Nemyslím tím brutalitu, je to třeba i sprintové náběhy. A také na tom, aby náš projev byl takový, aby nás bylo vidět a slyšet.

Co produktivita, která vás na jaře trápila. Cítíte zlepšení?

Je pravda, že na jaře jsme nejen nedávali moc gólů, ale někdy jsme neměli ani šance. A pokud jich moc nemáte, pak potřebujete někoho, kdo je dokáže proměňovat. Proto přišel Prekop, který by se měl starat o naši produktivitu v pokutovém území soupeře. Máme další šikovné hráče pro ofenzivu. Pravda je, že někdy nadějné situace řešíme hodně komplikovaně, míč jsme si místo zakončení podávali jako horký brambor. Věříme ale, že produktivita bude lepší, a věříme klukům, kteří tady jsou.

Začínáte v Sokolově, co od tohoto soupeře čekáte?

Že je každopádně silnější než v minulé sezoně. Zůstalo tam zdravé jádro, navíc přišli ligoví hráči jako Hošek, Wermke nebo Červenka, je tam nový trenér František Šturma.