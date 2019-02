Hradečtí fotbalisté s čistým štítem zimní ligu nedotáhli, padli s Vlašimí

Skvělý úvod: pět minut a gól Lepší vizitku nemohl útočník Patrik Brandner trenérům hradeckého týmu, v němž se uchází o angažmá, snad ani poslat. V zápase zimní Tipsport ligy s Vlašimí mu totiž stačilo jen něco přes pět minut, aby vstřelil první gól zápasu. Co může chtít útočník víc? „Určitě mě to povzbudí, ale měl jsem další příležitosti, které jsem nedal,“ vypravoval po svém prvním utkání v hradeckém dresu pětadvacetiletý fotbalista, jenž do Hradce míří z pražské Dukly. V utkání s Vlašimí pobyl na hřišti hodinu a nijak neskuhral, že byl vystřídaný: „Nebylo to pro mě nic jednoduchého, protože mám nějaké tréninkové manko a trénoval jsem individuálně. Myslím ale, že první poločas jsme odehráli celkem solidně. Začátek byl sice trochu ustrašený, ale poté už to bylo dobré, vytvořili jsme si šance a dali jsme gól.“ Brandner se od úterý o angažmá v Hradci uchází poté, co k tomu dostal od vedení pražské Dukly svolení, ačkoliv mu smlouva vyprší až v létě. „V Dukle tvoří nový mančaft, takže i když tam stále mám platnou smlouvu, dali mi šanci něco si najít,“ vysvětluje borec, který má na svém kontě necelou stovku prvoligových zápasů, v nichž vstřelil pět branek. Že by se z nejvyšší soutěže posunul, alespoň prozatím, do té druhé, nebere jako ústup. Ostatně nejprve si musí v týdenní zkoušce své místo vybojovat. „Beru to jako výzvu. Hradec je mužstvo, které míří do první ligy a já doufám, že se to podaří,“ řekl fotbalista po prvním zápase v jeho dresu.