Loučení bez prohry. Je to vzácné, těší trenéra Hradce Králové

Gólman Vízek: Hlavně jsem rád, že jsem v pořádku Neměl to jednoduché, protože takové zápasy jsou pro fotbalové gólmany ošidné. Na jedné straně hájil branku za týmem, který věděl, že cíl sezony splnil a nic se nemůže stát ani v případě výsledkového neúspěchu. Na druhé mu spoluhráči situaci „zkomplikovali“ i tím, že hráli dobře a soupeře pouštěli jen do ojedinělých, ale nebezpečných brejků poté, co on sám se v brance dlouhé minuty spíše nudil. „Určitě je snazší být v permanenci a nečekat, jestli náhodou něco přijde,“ uvedl brankář Hradce Králové Patrik Vízek po zápase ve Vlašimi, kde se Hradec loučil se sezonou nerozhodným výsledkem 2:2. Pro Vízka to bylo ještě o to složitější utkání, protože do něj šel po dlouhé pauze, jarní excelentní jízdu za postupem totiž z branky jistil Michal Reichl. „Já jsem hlavně rád, že jsem zdravotně v pořádku, protože v zimě to nevypadalo moc dobře,“ poznamenal Vízek, jemuž většímu vytížení možná zabránilo právě zimní zranění, „musím k sobě být kritický, stále nejsem ve formě, v jaké bych měl být, ale tak dlouhá pauza se musí projevit, praxe chybí.“ Ve Vlašimi Vízek dostal dva góly, oba patřily spíše k těm lacinějším. První po nedorozumění se stoperem Donátem, jehož malou domů vystihl vlašimský útočník, druhý po standardní situaci, kdy hradecká obrana dostatečně neodvrátila míč daleko od své branky. „Byly to lacinější branky, proto jsme vyhrát mohli. I proto, že jsme byli lepší. Nesmíme ale zapomínat, že Vlašim měla dost nebezpečných brejků, naštěstí naši kluci nešetřili silami při bránění, takže to takhle skončilo,“ uvedl Vízek.