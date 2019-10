Ve Vlašimi nejsou spokojeni, jak si stojí, ví hradecký kouč

„Sami nejsou spokojeni s tím, jak si stojí v tabulce. Hodně důležitý pro ně byl minulý zápas ve Varnsdorfu, který měli výborně rozehraný, ale nakonec ho nezvládli. Určitě udělají maximum pro to, aby byli doma úspěšní,“ myslí si o dnešním soupeři trenér Hradce Zdenko Frťala.

Tím bude Vlašim pravděpodobně nebezpečnější. Má na svém kontě jen dvě výhry – ve druhém kole přivezla tři body z Prostějova, v půlce září porazila doma Vítkovice. Zářijová změna trenéra sice hned přinesla ovoce v podobě zmíněné výhry nad Vítkovicemi, v dalších třech utkáních ale Středočeši získali jen bod a odpoutat se ze spodních příček se jim nedaří.

„V útočné fázi jsou hodně silní, okénka mají v obranné fázi. Toho bychom chtěli využít,“ poznamenal k soupeři hradecký kouč.

V týmu je v porovnání s minulou sezonou hodně nových hráčů. Je to takový klasický druholigový příběh: šanci dostávají noví neokoukaní hráči a to jsou jsou podpoření zkušenostmi, které přinášejí třeba Štochl nebo Janda,“ všiml si dále Frťala. Reprezentační přestávku Hradečtí chtěli využít i k tomu, aby se dohromady dali někteří zranění hráči. Avšak do těchto plánů, alespoň na začátku, zasáhla nemoc.

„Moc do pořádku jsme se nedali, protože nás v prvním týdnu postihla viróza. Využili jsme toho a vzali do tréninkového procesu dorostence,“ vysvětlil trenér před nedělním zápasem, který ve Vlašimi začne v 15.30.

Situace se ale s postupujícími dny zlepšovala a nakonec to žádnou velkou potíž nezpůsobilo. „Už v průběhu týdne se kádr doplňoval, na Vlašim jsme s výjimkou drobných zdravotních problémů připraveni,“ poznamenal Frťala.

Hradec se po úvodních třech kolech, v nichž nevyhrál, v dalším průběhu druholigové soutěže zlepšil a z následujících osmi zápasů šest vyhrál, jednou remizoval a pouze v Brně prohrál.