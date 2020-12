Výhrou ke koruně podzimního mistra? Hradec se chystá na Varnsdorf

Když už pro nic jiného, tak by to bylo povzbuzení do jara a především by to potvrdilo dobrou výchozí pozici pro případný triumf i po jarní části druholigové soutěže, což by do Hradce vrátilo vytouženou první ligu.

Pro současnou formu lídra soutěže by to neměla být nedosažitelná meta. Po nečekané první podzimní porážce před týdnem od Prostějova, ač by si výkonem Hradečtí body zasloužili, ve středu remizovali na hřišti obávané Dukly Praha.

„Bod nás povzbudil. Po neúspěšném výsledku s Prostějovem jsme se dokázali vzchopit, remíza by pro nás měla být pozitivním impulsem do posledního kola,“ říká hlavní trenér hradeckého mužstva Zdenko Frťala.

Jeden bod i ze sobotního zápasu by Hradci na to, aby šel do jara první, pravděpodobně stačil, protože před posledním kolem má před druhou Líšní dvoubodový náskok a výrazně lepší skóre. Proč se ale předem smiřovat s další domácí ztrátou? Zvlášť když soupeř patří do středu tabulky a nad takovým by uchazeč o první příčku vítězit měl.

Spolehnout se na postavení Varnsdorfu by ale mohlo být ošidné, ten totiž tři ze svých čtyř druholigových zápasů vyhrál a to mu umožnilo posun do klidného středu tabulky. Navíc si vítězstvími určitě zvýšil sebevědomí.

K tomu je třeba připočítat tradičně nepříjemnou hru, kterou často své soupeře zaskočí i přesto, že o této jeho zbrani vědí. „Čekám od nich bojovného ducha. Hru mají založenou na maximální bojovnosti a agresivitě, díky tomu se dostali v tabulce do klidu,“ komentuje to Frťala, jenž ve Varnsdorfu několik sezon odtrénoval a v jedné z nich ho dovedl k postupu do první ligy. Klub se však účasti mezi elitou vzdal.

V řadě minulých ročníků se Hradečtí právě s Varnsdorfem trápili a byly z toho i bodové ztráty. V loňském však žádná pohroma nepřišla, navíc doma Hradec vyhrál rekordně vysoko 8:0. Aby se k tomu dnes přiblížil, musí se vypořádat nejen se soupeřem, ale po sněžení i s pravděpodobně těžkým terénem, na kterém se bude hrát.

„Bude to pro oba mančafty stejné, pravděpodobně blátivé. Máme v sobě určitě dost fyzických sil na to, abychom si s tím v posledním zápase poradili,“ řekl k tomu Frťala.

Zápas začne ve 13.30, hraje se stále bez diváků, ale hradecký klub z něj na svém webu vysílá přímý přenos.