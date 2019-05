Hradecké loučení se sezonou. Soupeři půjde o záchranu

Jedinou příčku za tou, která zajišťuje účast v baráži o první ligu, o čemž definitivně rozhodla remíza 0:0 na hřišti rivala z Pardubic, kterou tam Hradečtí uhráli před týdnem. Sobota ukáže, jaký výsledek si k němu připíšou po zápase posledního kola, v němž proti sobě budou mít Táborsko. Tým, který je vážně ohrožený sestupem. Na předposledním místě tabulky má stejně jako čtrnácté Znojmo 25 bodů, poslední Viktoria Žižkov získala ještě o jeden méně.

Nejhorší dva týmy z této trojice sestoupí. „Nechceme ho odevzdat nebo vypustit, víme, že by se nám to vrátilo. V kabině není nikdo, kdo by neodevzdal sto procent. Můžeme se rozloučit s fanoušky a chceme to udělat dobrým výkonem a výhrou,“ uvedl před zápasem pro klubový web útočník Jakub Šípek.

Podle něj bylo pro tým nejhorší smířit se po minulém zápase s tím, že v posledním kole už nemohou zasáhnout do boje o barážovou příčku. „Teď už je nálada dobrá, po derby, když bylo jasné, že se do baráže nedostaneme, to bylo horší. Řekli jsme si ale, že tahle sezona nebyla vůbec špatná,“ poznamenal hradecký fotbalista.

Sobotní utkání posledního kola mezi Hradcem Králové a Táborskem začne stejně jako všechny ostatní zápasy v 15 hodin a hosté budou po očku sledovat především duely ve Varnsdorfu a v Chrudimi, kde nastoupí právě Znojmo, resp. Viktoria Žižkov.