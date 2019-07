Start bez gólů. Plusový bod, ale jeli jsme pro tři, říká hradecký kouč

Čtvrtá nula za sebou, to je i pro gólmana Vízka, který stejně jako v posledních třech zápasech minulé sezony dostal i tentokrát přednost před zkušeným Ottmarem.

„Za obrannou hru musím tým pochválit, tam to bylo v pořádku. Dopředu to ale bylo horší,“ uvedl trenér hradeckého mužstva Zdenko Frťala po zápase, v němž Hradec v Sokolově remizoval nepopulárním výsledkem 0:0.

A tím se dostáváme k tomu horšímu, co tento výsledek pro Hradec znamená. Odhlédneme-li od toho, že hned na startu soutěže, v níž chce patřit ke špičce, ztratil dva body, zaujmou dva faktory.

Tak především se potvrdilo, že ofenziva není silnou stránkou týmu ani poté, co klub v létě získal hráče, kteří by ji měli vylepšit. Ostatně dvě šance v úvodu, ale neproměněné, a pak už nic moc.

„Je to o hráčské kvalitě v klíčových momentech utkání, když máte nadějnou šanci. A také o sebevědomí,“ poznamenal Frťala, který, pokud zůstaneme u střílení gólů, poslal na hrot hradeckého novice Prekopa, ofenzivnější místo v sestavě získal také Doležal, jeden z dorostenců, který se s týmem v létě připravoval.

A když už jsme u výčtu nových jmen, tak v základní jedenáctce nastoupil zkušený obránce Zbrožek, v závěru zápasu pak záložníci Frýdek a Procházka.

Ale zpět ke druhé méně příjemné skutečnosti, jež z duelu v Sokolově vyplynula. Hradec v něm potvrdil, že jako by zapomněl vyhrávat na hřištích soupeřů. Na jaře se mu to nepovedlo ani jednou, pro poslední tříbodový zisk si jeho hráči dojeli na začátku listopadu minulého roku do Ústí nad Labem. „Máme sice plusový bod z venku, ale měli jsme v plánu získat tři,“ netajil po zápase mírné rozpaky kouč Frťala.

A zápas samotný? Hradec v něm začal nadějně. Agilní Vlkanova už ve 2. minutě prošel k brance a domácí míč odvraceli z brankové čáry. O chvíli později měl Vlkanova další dobrou příležitost, ale zase nic. „Kdybychom na začátku gól dali, dýchalo by se nám lépe. Měli jsme před sebou celých 90 minut, abychom nějaký dali,“ poznamenal hradecký kouč.

Jenomže se to nepovedlo. „Ve druhé půli se hrál bojovný fotbal, kde mohly rozhodnout maličkosti,“, fotbalu tam ale moc nebylo,“ konstatoval kouč.

Hradečtí tak musí na první gól sezony čekat do příštího pondělí, kdy k zápasu 2. kola do Hradce přijede pražská Dukla, která na startu ztratila dokonce všechny tři body, když doma prohrála s Třincem.