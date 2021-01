Egbewole a test na sněhu. Nigerijec se v Hradci pokouší zaujmout

Ofenzivní borec, který přiletěl z fotbalové akademie v Lagosu, se stejně jako pětadvacetiletý Černohorec Miloš Vučić snažil v zápase s pražskou Duklou zaujmout trenéry druholigového mužstva v situaci, které jim moc nepomohla. Sněžení totiž nejen jim, ale všem hráčům připravilo podmínky, na jakých se fotbal úplně běžně nehraje.

„U obou mohu říct, že to z jejich strany určitě nebyl propadák a že se ukázalo, že své fotbalové kvality mají,“ uvedl k jejich výkonu trenér Hradce Zdenko Frťala.

Oba zahraniční fotbalisté se snaží v Hradci získat angažmá. Nemají na to moc času a pro obě strany, jak pro hráče, tak pro trenéry a vedení klubu, je to dost složité. „Do pátku se musíme rozhodnout,“ poznamenal hradecký kouč. Do té doby Hradec už zápas v programu nemá V Horních Počernicích, v posledním zápase Hradce na zimním Tipsport Cupu, včera oba odehráli celé utkání.

Statistika Dukla Praha - FC Hradec Králové 3:3 (2:1).

Branky: 28. Piroch, 33. Faleye, 50. Fábry - 26. Prekop, 51. a 57. Vlkanova.

Hradec: Mach (46. Dunda) - Vučić, Donát (58. Čech), Leibl, Novotný - Soukeník (58. Kejř), Kosař (46. Kateřiňák) - Záviška (58. Mahr), Vlkanova (58. Samko), Egbewole - Prekop (46. Vašulín).

Dukla: Kinský - Ayong, Piroch, Fišl - Souček, Barac, Doumbia, Studnička, Koval’ - Fábry, Faleye. Střídali: Kovernikov, Lauko, Šebrle, Ullman, Mentberger.

„Jak na tom je hráč po fotbalové stránce, se dá do určité míry poznat i na tréninku. V zápase pak sledujete i další důležité věci. Například jak je schopen kontrolovat emoce, jestli si nestěžuje na výroky rozhodčích, nějaký obrázek nám to dalo,“ podotkl Frťala.

Možná v těžší situaci se ocitl Nigerijec Egbewole. Hlavně pro už zmíněné podmínky. „Je to mladý kluk, který je v úplně novém prostředí. A hned je třeba, aby zapadl do součinnosti mužstva, aby byl schopen se s ním narychlo alespoň trochu sehrát a komunikovat. Naštěstí anglicky to šlo,“ uvedl hradecký trenér.

O šest let starší Vučič na tom je o něco lépe hlavně díky svým zkušenostem a tím, že je z Evropy. „Má za sebou více než stovku prvoligových zápasů v tamní lize,“ řekl o hráči Podgorice kouč Frťala.

Hradec v této sezoně zkouší podruhé dva hráče najednou. Před odjezdem na soustředění v Krkonoších, které tým absolvoval minulý týden, s ním trénovali Polák Konrad Zaradny a Rostislav Baďura. Ani jeden z nich místo v kádru Hradce pro jarní část druholigové sezony nezískal a do Špindlerova Mlýna s mužstvem už neodjeli.

Hradečtí, po podzimu lídr soutěže, tak zatím v přípravě pokračují bez jediného zcela nového hráče. Bude to tak i po pátku?