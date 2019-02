Přírodní trávník vzal mráz, hradecký test musel obstarat umělý

Duel s třetiligovými Živanicemi, poslední v letošní zimní přípravě, se tak stejně jako všechny únorové odehrál na hřišti s umělým trávníkem na Malšovickém stadionu, kam se diváci museli urychleně přesunout.

„Do poslední chvíle jsme věřili, že by se na Bavlně hrát mohlo, naposledy jsme tam byli hodinu a půl před zápasem. Jenomže po nočním mrazu byl trávník zmrzlý a jen povrch změklý. Bylo by to pro hráče nebezpečné a asi by nás tam ani rozhodčí nenechal hrát,“ vysvětlil trenér hradeckého mužstva Zdenko Frťala.

Hradec si tak v téměř dvouměsíční přípravě zahrál na přírodní trávě jednou, na konci ledna v Mladé Boleslavi. Vedle toho do včerejška na ní stačil dvakrát trénovat. „Bohužel umělá tráva je něco jiného než přírodní. Jiný odskok míče, jiný pohyb. Už jsem hráčům říkal, že to, co se odehrálo v přípravě na umělé trávě, je nyní zapomenuto, v neděli začínáme od nuly,“ uvedl trenér po včerejší generálce na jaro.

Hradečtí v ní Živanice porazili 3:0 v zápase, který měli po celou dobu jasně pod kontrolou. Po většinu času šlo jen o dobývání soupeřovy obrany, v níž kraloval velezkušený Pavel Košťál, první ligou ostřílený borec, jenž do velkého fotbalu poprvé nakoukl před dlouhými lety právě v Hradci Králové.

„Jsem rád, že jsme zvládli i poslední utkání. I když jsme teď hráli většinou s třetiligovými soupeři, tak to určitě splnilo svůj účel. Většinou jsme se snažili překonat zataženou obranu soupeře, což nás bude často čekat i v ligových zápasech. I když to asi bude trochu těžší,“ poznamenal hradecký kouč.

Možná trochu symbolicky první dva góly vstřelili hráči, kteří si jako nově příchozí celou přípravu výrazně říkali o místo v základní sestavě. První vstřelil z přímého kopu Kateřiňák, druhý po pěkné akci a zpětné přihrávce vstřelil Leibl.

Zvlášť u druhého musel být trenér spokojený, protože klíčový muž pro levou stranu hradecké sestavy se před dvěma týdny v zápase s Viktorií Žižkov po nešetrném zákroku soupeře zranil a hrozilo, že začátek jara nestihne.

Největším otazníkem tak zůstává složení stoperské dvojice, z níž už na začátku přípravy vypadl Pokorný a na konci Martinec, oba měli nakročeno do základní jedenáctky. Včera tak v prvním poločase uprostřed obrany hráli Plašil a Kvída, ve druhé půli trenéři opět zkoušeli jen tříčlennou obranu, v níž na stranách hráli Finěk a Leibl a uprostřed Janoušek. Kdo však nakonec bude hrát, nebylo týden před duelem se Sokolem úplně jasné.

„V generálce většinou nastupuje základní sestava tak, jak by mohla vypadat v lize. Nemusí to ale být úplně a navíc se za týden může stát řada věcí,“ sdělil hradecký trenér.

A ještě jedna zajímavost na závěr. Hradec si včera vyzkoušel i střelbu pokutových kopů. Kopal dva, Ďurděvič proměnil, Vlkanova ne. Bude to návod, kdo by měl případně kopat v lize? „O Vlkanovu se nebojím, ten i když nedá, tak půjde a další promění, na něm to nic nezanechá,“ konstatoval Frťala.