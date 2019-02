Takhle jsem si to představoval, pochvaloval si hradecký kouč Frťala

„Takhle jsem si to představoval. Dneska dostanou kluci zcela výjimečně pochvalu,“ řekl po sobotním zápase kouč hradeckého mužstva Zdenko Frťala.

Pro Hradecké byl jejich duel s Vltavínem v přípravě, do které se pustili před dvěma týdny, čtvrtý. V zimním Tipsport cupu dva vyhráli (nad Příbramí a nad Ústí nad Labem)a až v posledním podlehli (Vlašimi). Na rozdíl od toho prohraného nyní trenéři do utkání poslali většinu opor a bylo to znát. Na vstřelení šesti branek týmu stačilo tři čtvrtě hodiny, i při několika poločasových střídáních si je rovným dílem rozdělil do obou půlí zápasu.

Poslední z půltuctu branek vstřelil Šípek krátce po hodině hry. Pak sice už žádný nepřibyl, přesto byl kouč Frťala s výkonem mužstva spokojen i v závěrečné necelé půlhodině: „I za stavu 6:0 jsme nadále byli aktivní, což přesně splnilo účel herního kondičního tréninku.“

A právě kondiční trénink bude hlavní pracovní náplní i po téměř celý tento týden. Už dnes ráno totiž hradecký tým vyrazí do Špindlerova Mlýna na kondiční soustředění, kde bude pobývat do sobotního rána. Na cestě domů si poté ve Vrchlabí zahraje přípravný duel s třetiligovou Dobrovicí.

„Čeká je tam dřina, pot, slzy i úsměv. Budeme v krásném prostředí hor. Doufám, že kondiční stav bude minimálně takový, jaký je teď. Soustředění je završením úvodního kondičního bloku zimní přípravy,“ zdůraznil kouč.

Pak přijde ještě lednový duel v Mladé Boleslavi a poté únorová série čtyř domácích zápasů.