Hradečtí fotbalisté vyráží na horský vzduch, letos i s myšlenkami na fotbal

Mají štěstí v tom, že současná protiepidemická opatření související s koronavirem je neohrožují v jejich zaběhnutém programu. V pondělí dopoledne tak fotbalisté Hradce Králové stejně jako v minulých dvou letech nasednou do autobusu a vyrazí směr Špindlerův Mlýn. V tamním horském prostředí je znovu bude čekat především nabírání fyzických sil, i když letos se fotbalisté mohou těšit na příjemnou změnu.



„Oproti minulým letům máme v programu zařazené i hřiště,“ uvedl Ondřej Prášil, asistent hlavního kouče hradeckého mužstva Frťaly. Hradečtí k tomu využijí hřiště s umělou trávou v nedalekém Vrchlabí, trenéři ale zdůrazňují, že trénink v přírodě bude i nadále převládat. „Jedeme tam hlavně za kopci, nabírat na nich fyzickou kondici,“ zdůraznil Prášil.

Ostatně zápasy si Hradečtí už za necelé dva týdny od chvíle, kdy se do zimní přípravy pustili, stačili zahrát tři. Po prohře 2:5 s prvoligovou Plzní a remíze 1:1 s Táborskem nyní remizovali 2:2 s rezervou pražské Sparty. Stejně jako v utkání s Táborskem šlo o duel zimní Tipsport ligy, které se Hradec v posledních letech pravidelně účastní.

„Škoda, že jsme za stavu 2:1 trochu polevili a o vyrovnání si koledovali. Na druhé straně v této fázi přípravy ani tak o herní projev a o výsledky nejde, na to ještě bude čas,“ uvedl hradecký útočník Erik Prekop, jeden ze dvou střelců týmu v již zmíněném remízovém zápase se Spartou B.

V Horních Počernicích, kde skupina A, do níž Hradec patří, svá utkání hraje, se soupeři prezentovali slušným fotbalem. Hradec i bez několika zkušenějších hráčů měl herně mírně navrch, ale v první půli inkasoval, když si nepohlídal dobře rozehrané autové vhazování soupeře.

Po přestávce nejprve Prekop vyrovnal a poté Vlkanova poslal Hradec do vedení, tým o něj přišel až v závěru. „Bylo to kvalitní utkání, jediné, co nás může mrzet, je to, že jsme ho nedotáhli do vítězného konce,“ uvedl Prášil. Své účinkování v zimní Tipsport lize Hradec zakončí příští týden zápasem s pražskou Duklou.