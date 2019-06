Dav na startu. Příprava Hradce Králové začala s řadou nových tváří

Na hřišti se jich prohánělo přesně 32. „Není to nic neobvyklého, hlavně že jsou všichni zdraví a doufám, že to tak zůstane,“ komentoval start do přípravy na novou sezonu kouč Zdenko Frťala.

Příprava začala bez čtveřice hráčů, kteří hradeckou kabinu opustili (Pokorný, Da Silva, Plašil, Janoušek), jejich místa zaujali někteří noví. Ke třem již minulý týden oznámeným posilám (Zbrožek, Prekop, Švantner) včera přibyl další, je jím záložník Daniel Procházka z Ústí nad Labem. „Patří mezi nejrychlejší hráče druhé ligy, rychlost je u něj prioritní,je silný ve hře jeden na jednoho,“ popsal jeho přednosti Frťala.

O místo v kádru rovněž začaly bojovat dvě další potencionální ofenzivní posily: Chorvat Marko Zuljević a Zimbabwan Arnold Chapunda. „Trochu neznámá, ale oba mají dobré reference, snad se to potvrdí,“ poznamenal trenér.

Podobně na tom pak je i pětice hráčů, jež se do přípravy zapojila z hradeckého dorostu: brankář Jakub Brát, obránci Michael Ptáček a Daniel Horák, záložníci David Doležal a Jan Mahr. „V dorostu prokazovali nadstandardní výkony a zaslouží si šanci. Ukáže se, přechod z dorostu bývá hodně těžký. Je ale jen dobře, že v dorostu kvalita je,“ konstatoval Frťala.

Na hráče čeká podle trenéra první týden převážně kondiční část přípravy, první zápas sehrají už v sobotu, kdy se v Chlumci nad Cidlinou poměří s prvoligovým Jabloncem.