Kouč Frťala: Obavy, že někdo bude chybět, máme. Ale nic s tím neuděláme

Zažívají to po restartu druholigové soutěže už podruhé, před dvěma týdny, kdy se znovu rozeběhla, jim pro vítězný zápas v Třinci testy nikoho nevzaly.

„Bez ohledu na něj jsme ale museli řešit zranění Jakuba Rady. Tohle je součást trenérské práce, stejně musí mít nachystáno více alternativ,“ uvedl kouč Frťala. Rada, jeden z klíčových hráčů týmu, před dvěma týdny v Třinci nastoupit nemohl, přesto tam Hradec 2:1 vyhrál a udržel se v čele tabulky.

Nejen on, ale celý druholigový fotbal však hned spadl do další, tentokrát reprezentační přestávky. Hradec v ní stihl nadějně vyhlížející přípravný duel s prvoligovými Bohemians 1905 (0:2), navíc mu radost udělala dohrávka, v níž jím poražený Třinec vyhrál na hřišti Viktorie Žižkov.

Pražský tým, který je podobně jako Hradec počítán mezi favority na jediné postupové místo, tak ztratil další body a Hradec jich nyní má při shodném počtu odehraných utkání už o pět víc.

Lépe na tom je už i Ústí nad Labem, které zítra do Hradce přijede. Po nezdarech v úvodních kolech tým boduje a je už třetí. „Je to pro mě překvapení,“ netají Frťala, „klobouk dolů, jak zvládli posledních pět utkání poté, co v prvních dvou získali jen bod.“

Sobotním zápasem, který v Hradci začne ve 13.30 a který se znovu hraje bez diváků, domácím začne náročný závěr podzimu: za dva týdny odehrají pět utkání.