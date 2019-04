Hradecký kouč Frťala: Máme šanci ukázat, že kvalita v mužstvu je

Přesto se asi hráči i trenéři shodnou na tom, že do středečního utkání druholigové soutěže na Žižkově nejdou v právě komfortní situaci. Sice stále jako třetí tým tabulky, což by jim při udržení tohoto místa zajistilo barážový souboj se čtrnáctým mužstvem prvoligové soutěže, ale v situaci, kdy za sebou mají zisk pouhého bodu v posledních třech zápasech.

Žižkov versus Hradec ● Zápas 23. kola Fotbalové národní ligy, středa v 17 hodin.

● Utkají se poslední tým tabulky (Viktoria Žižkov, 14 bodů) se třetím (Hradec Králové, 38 bodů).

● Hradec v posledních třech zápasech nevstřelil gól a získal v nich jediný bod, naposledy prohrál doma 0:1 s Jihlavou.

● Do sestavy Hradce se po zranění může vrátit záložník Kateřiňák, dál ale bude chybět další záložník Janoušek.

Navíc poté, co v nich nedali ani jedinou branku. Na tým s postupovým snem je to bilance velmi nepříznivá. „Potkalo nás něco, co potkává i velké týmy – snaha tam je, ochota s tím něco udělat taky, ale chybí lehkost, větší odvaha, kvalita,“ soudí hradecký kouč Zdenko Frťala.

Ve středu všechny tyto vlastnosti budou Hradečtí potřebovat a pokud se jim je podaří ze sebe vydolovat, mají velkou šanci chmury posledních týdnů zahnat. V Praze totiž bude jejich soupeřem poslední tým soutěže, na kom jiném by si měl adept postupu spravit náladu? „Proti Žižkovu máme možnost ukázat, že kvalita v našem mužstvu je. Ve všech dalších zápasech půjde o to, jestli jsme schopni pracovat i v kritických momentech,“ myslí si hradecký kouč.

Proti jeho týmu se dnes postaví soupeř, se kterým se Votroci setkali i v zimní přípravě. Tehdejší zápas na umělé trávě malšovického stadionu byl velmi tvrdý, plný soubojů.

„Žižkov hraje o holý život, je to pro něj možná poslední šance chytit se stébla. Čeká nás soupeř, který nevypustí jediný souboj, jediný metr. Bude to agresivní utkání, na to musíme být připraveni. Nepodávají špatné výkony, jen často nejsou odměněni výsledky,“ připomněl Frťala.

Něco podobného však může říci o svém týmu. „Hráče se snažím přesvědčit o tom, že to je jenom fotbal, že chyby děláme všichni, že se nemůžeme bát zodpovědnosti a hledat chyby v někom jiném. Každý se musí soustředit sám na sebe a podávat výkon, jaké jsme předváděli na podzim,“ vysvětluje trenér, co je podle něj v současné situaci nejdůležitější pro to, aby tým nepříznivou sérii překonal. K tomu především potřebuje střílet góly. Vždyť doteď když si vytvořil šance, chyběl kousek k tomu, aby míč skončil v bráně. Proti Varnsdorfu trefil břevno Kvída, proti Vlašimi chyběly centimetry Martincovi, tyč jihlavské brány trefil Firbacher.

„Nemyslím si, že jde o jeden gól. Jde o celkový výkon týmu. Gól může být impulzem, který zvedne sebevědomí týmu, dostaví se rozvaha, klid, ochota pracovat bez míče. Je naším velkým problémem, že když má někdo míč, není potřebná nabídka ostatních. Od toho se všechno odvíjí. Máme velký problém, když inkasujeme jako první, kromě jednoho utkání jsme nedokázali výsledek otočit,“ uvažuje Frťala.