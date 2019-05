Klíčový zápas? V Brně se nerozhodne, tvrdí hradecký kouč Frťala

Tam budou čelit ještě loni prvoligovému soupeři, který se po zpackaném podzimu dere nahoru a už je na bezprostřední dostřel k boji o návrat mezi elitu.

„Důležité utkání, ve kterém bychom neradi přišli o pozici tím, že bychom domácím nechali všechny tři body,“ charakterizoval dnešní boj, jenž v Brně začne v 17 hodin, trenér Hradce Zdenko Frťala.

Utkají se v něm dva týmy, které jarem procházejí rozdílně. Zatímco Hradec po vydařeném podzimu dlouho tápal a optimismus si vrátil až páteční výhrou 1:0 nad vedoucími Českými Budějovicemi. Zbrojovka vstupovala do jara na sedmém místě tabulky, ale na jaře válí. Dnes to může potvrdit, navíc na domácím hřišti. Všechny tyto okolnosti budou pro Hradec varující

„už jenom proto, že hrajeme s mužstvem, které má zvuk a historii,“ jak připomíná Frťala. „Brňané mají hru založenou na fotbalovosti. Staví na hráčích, kteří mají ligové zkušenosti, ty se prolínají s mládím,“ poznamenal hradecký kouč.

Hradec jde do utkání jako třetí tým tabulky, Brno je teď sice až za ním, ale po zápase to může být jinak. Rozdíl mezi oběma týmy je totiž zanedbatelný, ve prospěch dnešních hostů hraje jediný bod.

Po dnešku budou mít oba dnešní soupeři do konce druholigové soutěže před sebou už jen tři poslední zápasy. Případný úspěch by tak Hradci výrazně pomohl, zatímco nebezpečného soka přibrzdil. „Budeme snažit co nejvíc jim to znepříjemnit,“ uvedl hradecký kouč.

Konec soutěže je blízko a přestože dnešní duel vypadá jako klíčový, Frťala je přesvědčený, že drama bude pokračovat i dál: „Věřím, že v závěru jara ze sebe vyždímáme všechny síly a o baráž budeme hrát do posledního kola. Musíme myslet na to, že v tomhle jednom zápase se postup do baráže nerozhodne.“