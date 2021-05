Tým sílu má, liga je ale kvalitou jinde, říká hradecký ředitel

Hradec drží šanci projít odvetami bez prohry Fotbalisté Hradce Králové sice na jaře jednou prohráli, ale pokud v neděli neprohrají ve Vlašimi, zapíší si do klubové kroniky jeden cenný zápis. V tom případě totiž absolvují celou odvetnou část druholigové soutěže bez porážky. První jarní zápas s Líšní, na jejímž hřišti 1:2 prohráli, totiž ještě patřil do podzimního programu. „Pro nás jaro začíná až po něm,“ řekl tehdy kouč Hradce Zdenko Frťala, jenž shodou okolností v Líšni na lavičce Hradce chyběl, protože se léčil s covidem. Měl tehdy pravdu, protože Hradec už pod jeho vedením poté vyhrál deset zápasů v řadě a sérii neporazitelnosti si nepokazil ani v zatím dvou posledních kolech. Po remíze 1:1 ve Varnsdorfu dopadl stejně i v sobotním domácím zápase s Líšní. Obě utkání Hradec hrál až poté, co si definitivně zajistil návrat do nejvyšší soutěže. Domácí odveta s jediným jarním přemožitelem, duel prvního s druhým, skončila nerozhodně, což hradeckému týmu nemohlo pokazit připravené postupové oslavy. „Předváděli jsme fotbal, který by se mohl divákům líbit. Že jsme nevyhráli, sice mrzí, ale je třeba brát v úvahu, že jsme proti sobě měli kvalitního soupeře,“ uvedl k domácímu loučení s postupovou sezonou kouč Frťala.