Frťala splnil tříletý úkol a postoupil, v Hradci však končí: Rve mi to srdce

Hradec si v minulé dekádě nechtěně vybojoval pověst mužstva, které se s nepříjemnou pravidelností pohybuje mezi první a druhou ligou. Po sestupu v roce 2017 se ale zastavil ve druhé nejvyšší soutěži a poté, co se mu nepodařil okamžitý návrat, vsadil právě na Frťalu.

Vedení klubu mu dalo tři roky na to, aby mužstvo přebudoval a vrátil ho do nejvyšší soutěže. Zkušenosti s postupem už nyní padesátiletý trenér měl, před lety zcela senzačně uhrál postupovou příčku s Varnsdorfem. A Hradci se trpělivost vyplatila.

Poté, co před nedávnem dalo zastupitelstvo města snad už definitivní razítko na výstavbu nového stadionu, má nyní tým mezi elitou. Zároveň však nemá trenéra, protože Frťala ve středu potvrdil, že v první lize už tým nepovede: „Rve mi to srdce.“

Důvody, které ho vedly k tomu, že končící smlouvu v Hradci neprodlouží, jen naznačil: „Jsem už deset let z domova, není to jednoduché.“ Slovenský rodák je od své hráčské kariéry doma v Teplicích, kde dlouho hrál. Cíl svého možná překvapivého odchodu nechtěl komentovat. „Teď je naší prioritou důstojně dohrát sezonu, abych se rozloučil vítězně,“ uvedl pouze s tím, že podobně odpovídal i na dotazy, jak by mělo mužstvo Hradce vypadat v příští sezoně: „Něco se řešilo, víme, kde jsou naše problémy, řekl jsem si k tomu svůj názor, ale nechci do toho nijak zasahovat,“ doplnil.

Hradecký klub s touto verzí pravděpodobně v posledních dnech a týdnech pracuje, ale dokud nebyl postup jistý, nevyjadřoval se k tomu. „Nebudeme to zatím komentovat,“ znělo i po vítězném duelu s pražskou Duklou, kterým mužstvo postup stvrdilo.



Pro Hradec to byla desátá výhra v řadě, což je unikátní série, která dovedla k postupovému prvnímu místu už tři kola před koncem.

„Je za tím hodně práce, podařilo se nám tým přebudovat a naučili jsme se dodržovat systém, který jsme chtěli hrát,“ řekl úspěšný kouč po postupu. Definitivně přišel v zápase, v němž to Hradec neměl lehké. Po pěkné první půli vedl 2:1 po brankách Prekopa a Dvořáka, na začátku druhého dějství Dukla přišla o vyloučeného Šebrleho, ale že by tím Hradci usnadnila cestu k vítězství, to ani náhodou. „Bylo to hodně o naší zodpovědnosti,“ komentoval druhou půli Frťala.

Hradec půjde do nejvyšší soutěže ve chvíli, kdy sice vyhlíží stavbu nového stadionu, ale doma zatím hrát nebude. Podle dřívějších vyjádření vedení klubu to vypadá, že azyl najde v Mladé Boleslavi, kde odehrál první polovinu zatím poslední prvoligové sezony. Nový stadion by měl v Hradci být hotový za dva roky.