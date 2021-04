Fotbalový Hradec oživil střelce Vašulína: pět gólů ve dvou zápasech

Pěti přesnými trefami ve dvou zápasech, které přidal ke dvěma podzimním, se Vašulín v tabulce střelců hradeckého mužstva dotáhl na spoluhráče Erika Prekopa.



Vašulínův střelecký um ještě navíc vynikne tehdy, když připomeneme, že mu na to stačilo devět zápasů, ve zbývajících totiž na podzim chyběl kvůli zranění.

„Jak už jsem říkal minulý týden po Žižkovu, tak jsem rád, že jsem to tehdy snad odšpuntoval, je to důležité hlavně pro náš tým,“ uvedl stále ještě pouze dvaadvacetiletý útočník, který do Hradce přišel před touto sezonou z Chrudimi.

S pověstí šikovného střelce, protože v předminulé sezoně dal v dresu Chrudimi sedm druholigových branek, v minulé dokonce osm.

Až na Hradec si ale nechal naplnění snu snad každého útočníka. Hattrickem si ho splnil právě v Praze na Strahově, kde Hradec nad posledním Vyšehradem vyhrál 4:1 a potvrdil první místo v tabulce.

„Za hattrick jsem opravdu rád, je koneckonců můj první ve druhé lize. Musím za něj ale hodně poděkovat klukům, hlavně za to, že mě v závěru zápasu nechali kopnout penaltu, ačkoliv jsem na ni nebyl určený,“ nezapomněl kanonýr připomenout. Pokutový kop by za jiných okolností šel jako první kopat Vlkanova, jako druhý byl určený Dvořák, oba však penaltu nechali kopnout Vašulína.

Toho nakonec nijak nemuselo mrzet, že se v úvodu zápasu možná připravil o možnost vstřelit víc než tři branky. V první čtvrthodině, ještě za stavu 0:0, se objevil ve třech dobrých příležitostech. „Největší asi byla ta, kdy jsem šel z úhlu na domácího brankáře. Jenomže míč mi nějak divně skočil a já jsem to vůbec netrefil,“ uvedl Vašulín.

Ani on, ani tým se tím ale nenechali znervóznět a ještě do poločasu právě Vašulín vstřelil dva góly: „Věřili jsme tomu, že góly dáme. Šance jsme měli a navíc víme, že máme dobře nacvičené standardní situace. Bylo to o prvním gólu a ten jsme dali my.“

Svým prvním zásahem Vašulín připomněl ten z utkání se Žižkovem, kdy míč po rohu dostal do branky. „Byl tam takový závar, nejdřív naše zblokovaná střela, pak střela do tyčky, od ní se míč odrazil ke mně a já už jsem se jen snažil dát ho nahoru, protože tam ještě byli brankář a obránce soupeře. Povedlo se to, což je hlavní,“ uvedl, „trenér po nás chce agresivitu ve vápně soupeře a funguje to.“

Podle Vašulína tým o své výhře v nevděčném zápase s posledním týmem tabulky rozhodl dvěma góly v první půli: „Myslím si, že jsme se těmi dvěma góly uklidnili a šli jsme si za svým.