Výhra ve Vlašimi a fotbalisté Hradce Králové jsou už třetí

Díky tomu jim v tabulce druhé nejvyšší soutěže patří 3. příčka, která zaručuje baráž o postup do 1. ligy. „Tabulka se teď láme na dvě poloviny, jsme rádi, že jsme v kontaktu se špicí,“ uvedl trenér hradeckého mužstva Zdenko Frťala.

Hradec si druhou výhru na hřišti tentokrát zasloužil především za výkon ve druhém poločase, v němž také vstřelil obě branky.První po standardní situaci František Čech, druhou v závěru přidal Filip Firbacher. „Gól ze standardní situace nám hodně pomohl, už v prvním poločase jsme měli tři gólové šance, výhra 2:0 pro nás byla třešnička na dortu,“ uvedl trenér.

Hradečtí se úvodní branky dočkali sedm minut po přestávce, kdy po rohovém kopu a pěkně sehrané akci Vlkanova svým centrem našel hlavu Čecha a ten poslal balon za záda gólmana Řeháka.

„Bylo to sehrané, cvičíme to. Jsem rád, že mě Vlčák trefil, že to vyšlo zrovna na mě,“ popsal svůj gól jednadvacetiletý obránce.

Vlašim se snažila o rychlé vyrovnání, nejprve střílel Průcha a pak také Kadlec, obrana Hradce ale fungovala dobře, navíc v útoku byl Hradec lepším týmem. Brankář Řehák musel řešit hned několik nebezpečných situací a Hradec se tak dočkal až v 78. minutě, kdy znovu po rohovém kopu sehráli Hradečtí krásnou akci, na jejímž konci byl osamocený Firbacher, jenž míč uklidil do odkryté branky.