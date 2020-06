Pouze remíza, fotbalisté Hradce Králové trpěli za standardky

Hradečtí totiž nechali soupeře v prvním poločase dvakrát skórovat po standardních situacích, na jejichž kvalitu v podání Třince kouč Frťala své hráče upozorňoval.

Nejprve se jim nepodařilo ubránit rohový kop soupeře, jenž po něm šel do vedení 1:0, poté doplatili na nedůslednost při odvracení dlouhého nákopu z rozehrávky, Třinec díky tomu vstřelil druhý gól a vyhrál tím v Hradci poločas 2:1.

Dvě skvrny na jinak solidním fotbalovém představení Hradec sice vymazal rovněž dvěma góly, ale víc jich dát i přes herní převahu nedokázal. Výsledkem je ztráta, která sice neznamená odstřižení od míst v popředí tabulky, ale ve výsledku mohou ztracené body chybět.

„Někdy je fotbal krutý, ale musíme tohle přijmout. Kluci odehráli zápas tak, jak jsme si představovali, až na ty dvě standardky. Bohužel jsme nedali vítězný gól, o to víc nás to mrzí,“ uvedl trenér Zdenko Frťala.

Druholigový fotbal se do Hradce Králové vrátil po zmíněných téměř třech měsících v podobě, která se hodně lišila od normálu. Přesto Hradečtí bez podpory fanoušků zcela nezůstali, na zápas přišlo fandit zhruba půldruhé stovky majitelů sezonních vstupenek, ostatní příznivci museli vzít zavděk přenosem, který klub odvysílal na svém webu.

Viděli zajímavé utkání, v němž Hradec dvakrát prohrával po již popsaných situacích. Jinak ale po většinu zápasu herně navrch měli spíše jeho hráči, byť Třinec několikrát ukázal, že dokáže být dopředu hodně nebezpečný.

„Nepokryli jsme dvě standardní situace a za to jsme trpěli. Zápas jsme ale měli pod kontrolou, jen jsme nedali vítězný gól,“ poznamenal hradecký kouč, jehož tým neprohrál už páté druholigové utkání v řadě.

Vítězný gól Hradec vstřelit mohl, ale vždy k tomu něco chybělo. Hlavně to, že hosté při vidině bodového úspěchu a příznivě se vyvíjejícího skóre precizně bránili a pro Hradecké bylo těžké se přes ně dostat. Nepomohli si ani zbraní, kterou je gólově ničil soupeř.

„Standardní situace jsou o tom, jak je kvalitně kopnete a jak vzniklou situaci potom dohrajete. Hodně mrzí hlavně druhý gól, u kterého jsme nezachytili odražený míč, ale tak to ze hry někdy vyplyne,“ řekl trenér, „my jsme bohužel v závěru sice tlak měli, ale žádnou standardku kolem pokutového území, které v takovýchto utkáních v závěru rozhodují, neměli. Možná tudy by vedla cesta k úspěchu.“

A tak jediným gólovým úspěchem druhé půle bylo vyrovnání ránou Jana Mejdra, jenž se tak trefil už ve druhém zápase za sebou, v úterý totiž dal vítězný gól ve Varnsdorfu. „Opět trochu šťastný, ale mrzí to, že jsme nevyhráli, byli jsme lepší,“ uvedl Mejdr.

O to se Hradec bude ve 2. lize znovu pokoušet už zítra, kdy se vypraví do Chrudimi, která o víkendu překvapivě vyhrála v Praze na Žižkově. Pro Hradec to bude první ze dvou po sobě hraných zápasů na hřištích soupeřů, druhý sehraje přesně za týden v Jihlavě. V Hradci se druholigový fotbal bude znovu hrát ve čtvrtek 11. června, kdy se na stadionu v Malšovicích představí Viktoria Žižkov.