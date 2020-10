Musíme bod z venku brát s pokorou, říkal hradecký kouč po remíze v Táboře

Poté, co před týdnem na svém hřišti neporazili Vyšehrad a remízou 0:0 jej nechali získat první bod v soutěži, nyní nevyhráli ani v Táboře. S nováčkem hráli 1:1, pro domácí tým Táborska to byl teprve druhý bod v sezoně.

Malá náplast na dvě ztráty se soupeři, kteří by podle postavení v tabulce měli být outsideři? I přes dvě bodové ztráty se Hradec i po tomto kole drží v čele tabulky o dva body před Viktorií Žižkov. Ta má ale o jeden zápas odehráno méně, její víkendový duel s Třincem totiž byl koronavirově odložen.

„Kromě dvou tří situací to byl z naší strany fotbal, který chceme hrát. Bohužel trpíme na neproměňování šancí. Dnes musíme bod z venku brát s pokorou, pohled na tabulku je pořád optimistický,“ uvedl kouč Hradce Zdenko Frťala.

Hradečtí fotbalisté byli od prvních minut aktivnějším týmem, jenomže v 17. minutě se po kombinační akci dostali domácí do vedení. Střelou doprostřed brány se prosadil Emmanuel Tolno. „Přitom jsme předtím neproměnili naše stoprocentní šance a pak jsme výsledek honili,“ sdělil Frťala.

Hradci nepomohly šance, z nichž největší asi měli Dvořák a Prekop, trvalá převaha Hradce nebyla nic platná. „Víme, kde máme problém. Na druhé straně je to bod z venku a nikdo si nemůže myslet, že Táborsko je slabý soupeř,“ komentoval remízový zápas Frťala.

Vyrovnání pak zařídil Vlkanova v roli přihrávajícího a Urma v pozici úspěšného střelce. V následujících 25 minutách měli Hradečtí další příležitosti, jak zápas rozhodnout, ale žádná šance vítěznou brankou neskončila. „Musíme si zvyknout na to, že jsme v soutěži v roli favorita, a pokud to brzy nepodpoříme dvěma góly, tak s tímhle musíme počítat,“ uvedl Frťala.

Také k následujícímu zápasu by měl Hradec jen za soupeřem, do Třince by ale měl vyrazit za dva týdny po reprezentační pauze.