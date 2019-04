Království za střelce! Hradec ho nemá a v druhé lize tím trpí

V posledních třech zápasech nedali ani jedinou, ten třetí z nich jim pak přinesl prohru 0:1 s Jihlavou a třetí bodovou ztrátu za sebou.

Potřetí za sebou se tak nenašel v hradeckém týmu jediný střelec. Kanonýr chybí, což ale trenér Zdenko Frťala připisuje hlavně na vrub toho, jak si jeho tým nedokáže poradit v útočné fázi hry.

„Bohužel se ukázalo, že nejsme schopní si kolem soupeřovy šestnáctky vytvořit stoprocentní gólové příležitosti. Míč si neustále posouváme jak horký brambor, a když už by měl nějaký centr přijít, tak přijde naše největší kaňka v podobě toho, že nejsme schopni dát kvalitní finální přihrávku,“ komentoval po prohraném zápase s Jihlavou útočnou aktivitu svého týmu hradecký kouč Frťala.

Hradec ve střílení gólů nevynikal ani na podzim, ale jarní produktivita je ještě horší. Ve čtyřech ze šesti utkáních se hradecký tým z gólu neradoval vůbec a jen výhry 3:0 nad Prostějovem dala zapomenout na střelecké chmury.

„Bohužel si nepomůžeme ani standardními situacemi. „Když už ji máme, a to se musím znovu opakovat,tak nám u nich chybí větší důraz. Vrcholem pak byla naše standardka v 90. minutě, kdy máme osm hráčů v pokutovém území a vymyslíme věc, kterou ani neděláme na tréninku. A to špatné vyhodnocení situace bylo až k úsměvu,“ konstatoval po duelu s Jihlavou Frťala.

Právě při standardních situacích trenérovi chybí hráč, jenž by týmu výrazně pomohl. Nejen s jejich úspěšnou realizací, ale také při jejich získávání: „Chybějí nám hráči, kteří svoji zkušeností vědí, kdy si pro faul jít, jsou schopní vyhodnotit protihráče, který proti němu stojí a využít toho ve prospěch týmu. Tady jsou kluci až moc hodní.“

Hradec si prohrou s Jihlavou zopakoval nepříjemnou situaci z podzimu, kdy také ve třech zápasech po sobě nedal gól. Byť tehdy v nich získal alespoň dva body, zatímco tentokrát jediný.

„Ať jste dole, nebo nahoře, musíte umět pracovat s oběma těmito situacemi. Dole bychom byli, kdybychom hráli o záchranu. My jsme se teď dostali do těžší situace, než jsme si možná představovali, ale je to normální,“ popisuje současné rozpoložení hradeckého týmu jeho trenér.

Sám ale přiznává, že bodové ztráty se na mužstvu chtě nechtě podepisují: „Lehkost a sebevědomí se zase dostaly dolů. Na takovou úroveň, že některé situace řešíme absolutně nefotbalově.

Při zhoršené fotbalové náladě ale kouče jedna věc v duelu s Jihlavou potěšila: „Vyzdvihl bych naše fanoušky, kteří nás celých devadesát minut povzbuzovali. V minulých zápasech to tak spíš nebylo.“