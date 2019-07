Čekání pokračuje. První gól to zlomí, věří v Hradci Králové

Zápas s Duklou přinesl Hradci druhé rozčarování z absence gólové radosti v úvodu nové druholigové sezony. Při té první byl v Sokolově za remízu 0:0 alespoň bod, nyní při druhé ani ten ne.

„Hodnotí se to těžko. První poločas nervózní, tak trochu o ničem, začátek druhé půle horší, pak jsme za tím šli. Podle mě měla být penalta v náš prospěch, ale i tak jsme mohli něco do branky dotlačit, ve vápně to několikrát skákalo, několikrát se k nám míč těsně neodrazil,“ popisoval Zbrožek svůj pohled na utkání s Duklou.

Hradec v něm sice byl v první půli na pohled horším týmem, ale přesto byl dvakrát velmi blízko k tomu, aby míč do branky soupeře dostal. Po přestávce hra nabrala tempo, šance se střídaly na obou stranách, dlouho také na obou dopadaly stejně: nenašel se úspěšný střelec.

To trvalo až do 83. minuty, kdy hosté po rychlé akci branku dali a vykročili za výhrou. Nutno poznamenat, že vedle šancí domácích tomu předcházely i minimálně tři velké příležitosti soupeře.

„Obdržený gól to zlomil. Přitom nejdřív neproměníme spoustu šancí. Jsme doma, musíme za tím jít víc, dát do toho víc sebevědomí. Dneska jsme to mohli dotáhnout, ale bylo to od nás málo,“ mrzí brankáře Patrika Vízka, jenž až do 83. minuty zápasu držel naději na pátou druholigovou nulu za sebou. Pak ale přišla rána kapitána Dukly Tetoura, na kterou Vízek při vší snaze nedosáhl.

Nejvěší šance v duelu Hradce Králové s Duklou ● 16. minuta - Kristián Zbrožek, Adam Vlkanova: Přetažený centr z přímého kopu vrátil před branku hlavou Kvída, jeden ze stoperů zasáhl na brankové čáře, Zbrožkovi chyběly k dorážce centimetry a následně Vlkanova ležící hráče neprostřelil. ● 48. minuta - Daniel Procházka: Vlkanova nacentroval míč z pravé strany, ten proletěl až k Procházkovi, který ho v běhu hlavou prudce zasáhl. Trefil spodní část břevna, od něj se odrazil kousek před brankovou čáru a zpět do hřiště, odkud ho Procházka hlavou vracel do branky, ale už ne tak razantně, gólman zasáhl. ● 58. minuta - Erik Prekop: Kopečný se protáhl s míčem po pravé straně, nahrál ho do ideální příležitosti na Prekopa. Tomu však míč projíždí pod kopačkou mimo pokutové území! ● 75. minuta - Erik Prekop: Po centru z levé strany míč doputoval k Prekopovi, ten ho zasáhl stehnem tak, že mířil do horního rohu branky Dukly. Brankář Hruška ale ve skoku konečky prstů zachránil. ● 83. minuta - David Doležal: Vlkanova protáhl míč do vápna, kde se trochu komplikovaně dostal až na Doležala, ten však musel dát nohu hodně vysoko, proto nezakončil.

„Každý gól se dá chytit, vždycky jde něco udělat líp. Tahle porážka mrzí, já chci vyhrát každý zápas, zvlášť v domácím prostředí,“ tvrdil brankář, jenž v úvodu nové sezony, stejně jako na konci té minulé, z branky vytlačil zkušeného Radima Ottmara.

Hradci se to nepovedlo. „Chybělo i štěstíčko. Hlavně k tomu, abychom dali první gól. Kdybychom ho dali, semeleme je dva tři nula,“ je přesvědčený Zbrožek, jenž ke gólu neměl v prvním poločase daleko, při závaru před brankou Dukly jen několik centimetrů.

Hradec tak v sobotu vyrazí do Líšně na hřiště druholigového nováčka s jediným bodem na kontě a se skóre, v němž chybí vstřelený gól. „Musíme něco změnit a přivézt tři body,“ měl jasno po utkání s Du- klou brankář Vízek. Když má vysvětlit, co je třeba změnit, skončí u toho, co už tvrdil: „Dát gól. Pěkný, šeredný, to je jedno, ale musíme ho tam dostat. Tým máme dobrý, ale první dva zápasy nesedly. Musíme to zlomit.“

K tomu bude hradecký tým potřebovat také dostatek optimismu, který dvě úvodní vystoupení příliš nepodpořila. Uvědomuje si to i trenér Frťala: „Nesmíme být negativní, je to úvod soutěže, pouhá dvě kola.