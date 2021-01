Když jsme byli odvážní, hráli jsme dobře, těší hradeckého kouče po duelu s Plzní

„Na hřišti bylo vidět, že týmy jsou v trochu jiné fázi přípravy,“ poznamenal Radek Prášil, asistent hlavního hradeckého kouče Frťaly, k okolnostem, které zápas provázely, „zatímco Plzeň o víkendu už hraje ligu, my s přípravou začínáme a máme za sebou teprve tři tréninky.“

S tím souvisela i druhá věc, která hradecké mužstvo znevýhodňovala. „My jsme byli na přírodním trávníku naposledy před měsícem,“ popsal ji Prášil.

Dost dlouho se zdálo, že tyto dva faktory spojené s tím, že jde o soupeře, které dělí i úroveň soutěže, budou na výsledku výrazně znát. Hradec inkasoval tři góly už do přestávky, krátce po ní dostal čtvrtý a vypadalo to, že z toho bude výsledkově těžká porážka.

Nakonec se nekonala, v následujících minutách totiž Hradec hru přece jen vyrovnal, navíc se dvakrát prosadil střelecky a snížil na přijatelnější rozdíl dvou branek. „Za tohle jsme opravdu rádi,“ poznamenal k tomu hradecký asistent.

Mnohem lepší pohled byl v těch chvílích i na hru hradeckého mužstva. „Ve fázích, kdy jsme byli odvážní, jsme hráli dobrý fotbal, což vedle dvou gólů byla pozitiva v naší hře. Když nám ale odvaha chyběla, měli jsme hodně ztrát, kvalita naší hry šla dolů a byli jsme pod tlakem, což jsme nechtěli,“ uvedl Prášil.

Hradec do Plzně vyrazil i s dvěma testovanými hráči. Zaradny odehrál první půli, Baďura se na hřiště dostal po hodině hry, kdy vystřídal Vlkanovu. Naopak s týmem nebyli Procházka a Šípek, kteří si mohou hledat angažmá.

Zápas v Plzni byl pro Hradec prvním z devíti přípravných na jarní část druholigové soutěže. Její lídr po podzimu by měl další tři sehrát v rámci zimního Tipsport cupu, první už ve středu s Táborskem. Přesně za týden by se pak Hradečtí měli vypravit do Špindlerova Mlýna na soustředění.