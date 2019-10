Obrácené role. Nejsme favorit, uznává Hradec před duelem s Pardubicemi

Před dvěma lety, při prvním druholigovém zápase v dresu Pardubic na hřišti Hradce, Pavel Černý vstřelil velmi záhy krásný gól.

Na vítězství nestačil, domácí skóre otočili a vyhráli. Před rokem zase jeho tým doplatil na to, že do přestávky dostal čtyři branky.

Přišel čas pro Pavla Černého, borce, jehož děda Jiří získal v roce 1960 s Hradcem mistrovský titul a otec Pavel je nejlepším střelcem v historii klubu, konečně si z Hradce odvézt do Pardubic tři body. „Jsme v pohodě a derby si jedeme užít,“ říká čtyřiatřicetiletý hráč, jenž k rivalům z Pardubic přestoupil před více než dvěma lety.

Není to však celé, co zní před dnešním derby, do kterého jdou Pardubice jako lídr tabulky s osmibodovým náskokem před Hradcem. „A vyhrát,“ zdůrazňuje hráč Pardubic s výraznými hradeckými fotbalovými kořeny.

Když jste před dvěma lety do Pardubic odcházel, uměl jste si představit, že s nimi do Hradce pojedete v takovém postavení jako nyní?

Nad tím jsem takhle nepřemýšlel. Pardubice už tehdy ale měly stabilizovaný kádr a pohybovaly se nahoře. Pro mě je uspokojením, že se drží nahoře i se mnou. (smích) Taková třešnička na dortu, což ale může být za dvě tři kola jinak.

Letos mimořádně, prakticky od začátku soutěž vedete a teď už s docela slušným náskokem, což se zase tak nečekalo. Kde se to podle Vás vzalo?

I když nám odešli Petráň do Karviné a Fousek do Brna, tak se kádr výborně doplnil mladými. Už příprava ukazovala, že by to nemuselo být špatné. Pak jsme zvládli těžký první zápas se Žižkovem a rozjelo se to. Teď nám také pomáhá to, že chodí víc diváků, na Duklu jich přišlo 1 700, na Líšeň jen o něco míň, hned se jinak hraje.

Předpokládám, že do Hradce pojedete předvést to, co vám přináší úspěchy.

Nemáme důvod něco měnit, bude spíš na Hradci, co na nás vymyslí. On bude muset víc tvořit, on bude pod větším tlakem na to, aby vyhrál. Větším než jsme my.

Pro vás to bude třetí ligové derby v Hradci v dresu Pardubic. Stále něco výjimečného pro vás?

Kdybych se nevracel na známý stadion, tak by to už byl zápas jako každý jiný. Hradec po mém odchodu hodně vyměnil tým, ze starších hradeckých kluků tam už prakticky nikdo není a mladé hradecké hráče jsem už v kabině nepotkal.