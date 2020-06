Derby s vysokou prioritou. Fotbalovým Pardubicím může přiblížit postup

Skutečně. Pardubice budou chtít znovu nabýt šestibodový náskok na čele druhé ligy, o který čerstvě přišly. Brněnská Zbrojovka, jež na jejich středeční remízu 1:1 v Líšni nejdřív zareagovala pouze navlas stejným čtvrtečním výsledkem v Hradci, v neděli stáhla rozdíl na tři body díky výhře 3:2 nad Chrudimí.

Do konce soutěže zbývá už jen pár kol a psychika všech týmů usilujících o čelná místa v tabulce pochopitelně dostává zabrat. Což se týká jak Pardubic, jež by mohly vystoupat mezi českou elitu přímo, tak i čtvrtého Hradce, který má na dohled třetí barážovou příčku.

Fotbalisté Pardubic nastoupí v pondělí od 18 hodin k desátému duelu ve II. lize s Hradcem Králové.

„Postupem času se tlak na nás může zvětšovat, závěr soutěže se blíží. Ale nejsme jediní, kdo se s tím musí poprat, týká se to i našich soupeřů. Věřím, že se s tím dokážeme vypořádat,“ sdělil kouč Krejčí.

Před zaváháním v Líšni měly Pardubice na jaře šňůru sedmi výher v řadě, takže velitel hradeckých Votroků Zdenko Frťala tuší, že jeho mužstvo čeká hodně složitá „vojenská operace“.

„Stoprocentně to bude nejtěžší z derby zápasů, jaké jsem v Hradci zažil,“ uvedl Frťala pro klubový web FC Hradec Králové. „Pardubice hrají takový fotbal, jaký jim dovolí soupeř. V některých utkáních byla snaha vysoko je napadat, ovšem na to umějí reagovat. Když naopak zalezete do hlubokého bloku, mají technické fotbalisty, kteří se umějí dostat do zakončení. Zvolit na ně taktiku nebude nic jednoduchého, ale chceme je něčím překvapit,“ plánoval.

Předešlý venkovní zápas ambicióznímu Hradci vůbec nevyšel, padl 0:2 v Praze na Vyšehradě. A o následné plichtě doma se Zbrojovkou už slovo padlo.

„Ale nejde se dívat jen na poslední dvě utkání,“ upozornil trenér Pardubic Krejčí. „Já vnímám výsledky hradeckého týmu od začátku jara. Do porážky na Vyšehradě neprohrál a pořád může myslet na baráž. Jako obvykle jsme hru soupeře analyzovali, ale závěry si pochopitelně necháme pro sebe,“ doplnil kouč.

Votroci mohou svoje sebevědomí opírat o výrazně pozitivní vzájemnou bilanci s rivalem. Z devíti mačů s Pardubicemi neprohráli ani jednou - nestalo se to ani na podzim, přestože už tehdy si oba celky ve druhé lize stály úplně stejně jako teď. Říjnové derby ve prospěch Hradce rozhodl brzký gól Jakuba Martince hlavou po rohovém kopu kapitána Votroků Adama Vlkanovy, jednoho z nejproduktivnějších borců soutěže.

Na stadion se může vměstnat až dva tisíce lidí a vzhledem k atraktivnosti duelu lze sázet na to, že zmíněná kapacita bude vyčerpána.

„Jsme rádi, že se před derby uvolnil počet fanoušků, kteří mohou na utkání přijít. Pokud řeknu, že věřím, že naši příznivci jsou vždy naším dvanáctým hráčem, tak to není fráze. A teď, před derby, to platí dvojnásobně. Do značné míry na naše diváky spoléháme a věříme, že s jejich pomocí vyhrajeme,“ prohlásil kouč Pardubic Krejčí.

Frťalův soubor se vzhledem k platným vládním nařízením bude muset obejít bez svého hlučného kotle v sektoru hostí. Hradeckým hráčům to však podle kouče chuť do zápasu určitě nevezme.

„Na derby se těší celý tým podobně, jako jsme se těšili na zápas s Brnem. V Pardubicích akorát bude jiná atmosféra. Bude tam víc lidí, přičemž kontakt s nimi je na jejich stadionu totální,“ podotkl Frťala.

Fotbaloví příznivci, kteří se nemohou na zápas dostavit přímo, jej pak budou moci sledovat v pohodlí u televizní obrazovky. Kanál ČT sport totiž derby odvysílá přímým přenosem, který startuje v 17.50.