Stejně jako na podzim: první hradecká ztráta přišla už na startu

Na podzim Hradec do ligy vstoupil remízou 0:0 v Sokolově, po níž následovaly porážka 0:2 s pražskou Duklou a remíza 3:3 právě v Líšni. Teprve pak začali Hradečtí vyhrávat, ale se ztrátou z počátku soutěže se potýkali prakticky celý podzim. Nyní na startu opět nabrali ztrátu, řada mužstev z čela včetně vedoucích Pardubic totiž vyhrála.



„Tohle nás čeká celé jaro, každý soupeř na nás bude dobře připravený,“ konstatoval po zápase trenér Hradce Zdenko Frťala.

V neděli bylo od začátku hodně vidět, jak se chce Hradec podzimnímu scénáři vyhnout. Po pětadvaceti minutách se také střelecky prosadil, když Frýdek z pravé strany nacentroval, netradiční střelec Leibl byl na správném místě a střelou z voleje poslal míč pod břevno branky hostí. Bylo to jeho první ligový gól v dresu Hradce.

Jenomže vedení domácím dlouho nevydrželo, po necelých čtyřech minutách hosté po pravé straně rychle zakombinovali, míč se i trochu se štěstím nakonec dostal k Málkovi a ten neměl problém Ottmara překonat.

„Sice jsme zápas dobře rozehráli, ale dostali jsme hodně laciný gól, asi jsme situaci podcenili, bylo tam pozdní přistoupení k hráči,“ popsal Frťala události, které stanovily konečný výsledek, „měli jsme ale stále dost času na to, abychom s výsledkem něco udělali.“

Hradci se to ale nepovedlo, byť několik šancí měl. Hra však s přibývajícím časem vázla, bylo v ní často zbytečně moc opatrnosti a chyběl moment překvapení, k úspěchu nevedly ani pokusy o dlouhé přihrávky. Soupeř to využíval k bezpečnému bránění a vyrážel do brejků.

„Líšni jsme navíc nabídli dvě šance, takže nakonec musím říct, že remíza je spravedlivá,“ uznal kouč Frťala.