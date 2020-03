Věříme, že to nebude mít dlouhého trvání, zní z fotbalového Hradce

Pokud by se fotbalisté Hradce Králové mohli spolehnout na to, že nouzový stav bude trvat právě oněch třicet dnů, zahráli by si další druholigový zápas ve středu 15. dubna.



Jejich soupeřem by byla Viktoria Žižkov.

V té doby by jim chyběla čtyři neodehraná utkání, která termínově spadají do probíhajícího třicetidenního nouzového stavu.

„Nikdo s tím nepočítal, nikdo to netušil, ale všichni věříme, že to nebude mít dlouhého trvání. Ale i ta doba třiceti dnů je dlouhá,“ poznamenal ke změnám v programu hradeckého mužstva jeho trenér Zdenko Frťala.

Tým tak bude víc trénovat v naději, že se situace opravdu uklidní a fotbalová sezona se v nějaké podobě dohraje. Nastat to ale nemusí a Frťala nezastírá, že i takové scénáře v kabině padnou. „Určitě o tom přemýšlíme. Hokejisté uzavřeli celou sezonu, kdyby takové rozhodnutí přišlo ve fotbale, co bychom mohli dělat?“ pokládá si kouč řečnickou otázku.

Pro Hradec by to byl předčasný konec snahy pokusit se přiblížit se postupu do 1. ligy, reálně by totiž hrozilo, že sezona bude kompletně anulována.

„Museli bychom to akceptovat a dívat se dopředu. Kluby si nastavily nějaké cíle. Některé postup, některé záchranu, což by se tím asi shodilo ze stolu. Bude prostor splnit je v příští sezoně,“ poznamenal k tomu Frťala.

Zatím ale musí své hráče v tréninku motivovat k tomu, aby v případě obnovení sezony byli připravení co nejlépe. Zatím stihli jediné soutěžní utkání, v něm na domácím hřišti remizovali 1:1 s Líšní. Nyní hrát nemohou ani bez diváků, což by Frťala ze sportovního hlediska bral víc než současnou situaci.

„I zápasy bez diváků jsou zápasy a nic je nenahradí. Atmosféra by sice byla ponurá, ale pořád by to byly zápasy, ve kterých o něco jde,“ říká a dodává, že současnou situaci nelze než respektovat: „Pokud tímhle způsobem můžeme nějak zpomalit a ve finále zastavit šíření té nemoci, je to správné. Rozhodli tak lidé, kteří tomu rozumějí, my budeme reagovat.“