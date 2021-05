Fotbalový Hradec Králové chystá dvojí loučení: se sezonou a se stadionem

Sice půjde o loučení před změnou, po níž dlouhá léta toužili, ale řadě hráčů i fanoušků při něm možná ukápne slza nostalgie. Až totiž budou fotbalisté Hradce Králové po sobotním druholigovém zápase s Líšní opouštět Všesportovní stadion, budou si vědomi, že to po několika desítkách let na něm byl poslední ligový zápas. Ten v Hradci příští by se měl za dva roky hrát už na novém.