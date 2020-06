Milosrdný bod, uznává hradecký trenér po remíze v Jihlavě

Soukeníkova radost: poprvé u míče a gól Může střídajícího hráče potkat něco lepšího než to, co se povedlo v pondělí v Jihlavě hradeckému záložníkovi Dominiku Soukeníkovi? Těžko. Dvacetiletý fotbalista totiž na hřiště vyběhl zhruba dvacet minut před koncem a když si poprvé kopl do míče, byl z toho gól! Jeho střela zpoza pokutového území totiž po teči protihráče skončila v jihlavské síti a tím vyrovnala stav na konečných 1:1. „Jsem rád, že jsem se hned ze začátku chytil, hodně mi to pomohlo. Člověk si pak mnohem víc věří do mezihry a musím říct, že to bylo dobrý,“ vypravoval Soukeník, „je pravda, že mi ke gólu trochu pomohlo štěstí v podobě teče jednoho z protihráčů. Soukeník šel na hřiště ve chvíli, kdy to s Hradcem nevypadalo moc dobře. Nejenže 0:1 prohrával, ale ani herně se mu nedařilo a domácí Jihlava byla po téměř celý dosavadní průběh zápasu lepším týmem. „Objektivně musím říct, že byla celé utkání lepší. Můžeme být rádi, že jsme vybojovali bod. Avšak v době, když už jsem byl na hřišti, tak po pokutové území byli lepší, ale výraznější šanci neměli,“ připustil fotbalista, pro kterého to byla nejen v této sezoně, ale i v dosavadní kariéře druhá druholigová branka. První na podzim svému týmu pomohl k výhře na hřišti Viktorie Žižkov, s níž se Hradec zítra utká na domácím stadionu. Pokusí se po třech remízách konečně vyhrát a posunout se v tabulce víc do její špice. „My musíme hlavně koukat na naše výkony. Když budou dobré, tak s tím přijdou body a pak můžeme sledovat tabulku spokojeněji,“ uvedl k tomu Soukeník.