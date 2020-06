Baráž se ztrácí. V Hradci zažívají zklamání z výsledku i ze hry

Nejprve dopoledne přišla příznivá zpráva z Třince.



Ne snad, že by zápas tamního týmu v Ústí nad Labem byl pro Hradec nějak důležitý, ale nejdůležitější bylo, že se mohl hrát.

Po sobotních negativních testech třineckých hráčů na koronavir totiž výrazně vzrostla naděje, že se druholigová soutěž dohraje a s ní i baráž o postup do 1. ligy.

Jenomže v případě hradeckých fotbalistů tato naděje trvala jen do podvečera, protože porážka 1:2 jim ji prakticky bere. Bez ohledu na to, že do konce soutěže zbývají tři kola, ve hře tak je devět bodů, zatímco Hradec na pražskou Duklu, která druhou barážovou příčku drží, jich ztrácí pět...

„Třeba se nám poštěstí, zkusíme sebrat devět bodů a uvidíme, jak to bude na konci,“ komentoval výhled na úspěch v sezoně po včerejším zápase Radek Prášil, asistent hlavního kouče Frťaly.

Pravdou ale je, že do přetěžkého úkolu vyhrát tři poslední zápasy Hradec nepůjde v ideálním rozpoležení. „Jsme zklamaní z výsledku a ani náš herní projev nebyl dobrý,“ musel konstatovat Prášil.

Hradec přitom stejně jako ve čtvrtek doma proti Vlašimi odehrál první půli vcelku slušně a hlavně dal gól a vedl. Jenomže po přestávce nechal hrát soupeře, což Vlašim nevyužila, zatímco Prostějov ano. Dva inkasované góly během sedmi skóre otočily a nasměrovaly Prostějov k druhé výhře v sezoně nad Hradcem, na podzim totiž na jeho hřišti vyhrál 2:0.

„První poločas jsme byli dobře organizovaní, měli jsme šance, ale my se neuklidníme nad gólem na 2:0. V kabině si řekneme, že chceme být aktivní, ale soupeř změní hru a už to není ono, navíc děláme chyby,“ uvedl hradecký trenér. Na otočení skóre Hradečtí už nedokázali zareagovat.

Sice mohli už v nastaveném čase vyrovnat, když v tom Frýdkovi výborným zákrokem zabránil domácí brankář Mucha, jenomže už předtím mohlo být dávno rozhodnuto v neprospěch Hradce. Prostějov totiž chodil do otevřené obrany útočícího Hradce a jen střelecká nemohoucnost domácích hráčů a v jednom případě i břevno uchránili hosty od vyšší prohry.

Hradec teď má skoro týden na to, aby se z prohry oklepal, další zápas hraje v sobotu, kdy na východ Čech přijede Ústí nad Labem.