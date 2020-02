Čekání na první výhru trvá, hradecké fotbalisty srazily kiksy vzadu

Kapitán: Doufám, že si to vybíráme teď Sám se na viditelné chybě sice hradecký stoper Jakub Martinec nepodílel, ale i on nemůže než nepřiznat, že chyb v obranné činnosti se v posledních dvou přípravných zápasech objevilo až moc.

I díky tomu Hradec nejen že v letošní zimní přípravě ještě nevyhrál, ale v posledních dvou zápasech prohrál a dostal v nich osm gólů. Řadu z nich po chybách, které zase tak často k vidění na této úrovni nejsou.

„Už po zápase ve Wroclawi jsme si říkali, že takové nesmíme udělat, že jsou jako z dorostu. Bohužel jsme zase teď dvě udělali a soupeř je potrestal.

Pátý zápas v přípravě a stále bez výhry. Co tomu říkáte?

Doufám, že si tyhle výsledky, kdy jen remizujeme a prohráváme, vybíráme teď a v lize že to bude jiné a že budeme vyhrávat.

Mluvil jste o tom, že jste v posledních dvou zápasech udělali v obranné fázi hodně chyb, může to souviset i s tím, že hrajete pouze na tři obránce?

To si nemyslím, tím to podle mě není, jde spíše o individuální chyby. A pak je jedno, kolik nás v obraně je.

Dukle jste dva góly darovali hned v první fázi zápasu, jak bylo těžké se proti soupeři, který je silný v držení míče, prosadit?

Souhlasím s tím, že na míči jsou opravdu silní a že v tom nad námi měli trochu převahu. Ale jim se to hraje dobře, když jim nabídneme takové šance, jaké jsme jim nabídli. A takový soupeř, jakým Dukla je, je trestá.

Přesto jste vyrovnat mohli, asi největší šanci jste měl vy, ale hlavou jste branku přestřelil.

To je škoda, hlavičkoval jsem po rohu z malého vápna poté, tohle musím dávat.

Vaše standardní situace vypadaly v podání vašeho týmu dobře.

Myslím si, že v nich jsme teď silní, jen je do začátku ligy doladit, abychom si jimi víc pomáhali.