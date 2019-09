Nádherný zápas, komentoval kouč Hradce vytouženou výhru z venku

Dva střelci, pro oba premiéra Pokud se dá v současném týmu Hradce Králové mluvit o svátečních střelcích, pro které je vstřelení gólu opravdu něčím výjimečným, tak to platí na oba.

Dvacetiletí záložníci Robert Jukl a Dominik Soukeník totiž Hradci Králové vystříleli výhru na Žižkově brankami, jež pro ně byly ve 2. lize premiérovými v kariéře. Stihli to během tří minut na konci první půle zápasu, které hosty posunuly k vítězství. „Každá výhra venku pomůže,“ komentoval tříbodový zisk z Prahy o pár měsíců starší Jukl, jenž za pár týdnů oslaví dvacáté narozeniny. Právě on svým gólem otevřel skóre ve chvíli, kdy se to tak moc nečekalo. V síti totiž skončila jeho nepříliš nápadná střela. „Bylo to lehce tečované a spadlo to tam,“ popsal svůj premiérový zápis do druholigových statistik Jukl. Soukeník se o dvě minuty později prosadil naopak v šanci, do které se dostal po chybě v rozehrávce v podání žižkovské obrany. „Situace sice vypadala jednoduše, ale míč se točil proti mně a musel jsem si ho nejdřív zpracovat,“ popisoval Soukeník svůj gól. Oba věkově hodně podobní borci procházejí posledními druholigovými sezonami rozdílně. Zatímco Soukeník se do sestavy Hradce, a zvlášť té základní, propracovává zatím pomalu, Jukl do ní naskočil na začátku minulého druholigového ročníku a od té doby se v ní objevuje pravidelně. V této sezoně chyběl jen jednou, v minulém kole nemohl proti Jihlavě nastoupit kvůli zranění. I proto pro něj bylo čekání na premiérovou branku přece jen delší. „Čekal jsem dlouho,“ přitakává. Soukeník naopak dostal příležitost v základní jedenáctce poprvé v této sezoně a byl to jeho třetí zápas, do kterého zasáhl. Stejně dopadl i loni. „Měl jsem radost,“ komentoval Soukeník stručně pocit, že hrál od začátku zápasu.