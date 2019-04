Konečně! Úleva ano, ale vyhráno není, řekl kouč Hradce

Mohli setřít pot z čela nejen z fyzické únavy, ale také z psychické stránky, protože se o výhru museli obávat až téměř do úplného konce zápasu.

A pak se s úlevou podívat na tabulku, v níž se po své výhře a současné porážce Zbrojovky Brno ve Varnsdorfu znovu vrátili na třetí příčku.

Fotbalisté Hradce Králové nedělní výhrou zastavili asi nejtěžší období aktuální sezony. Po čtyřech zápasech bez výhry se z ní po více než měsíci mohli konečně radovat.

„Úlevu cítíme stoprocentně. Po předcházejících zápasech jsme si některé věci vyříkali, povedlo se, ale vyhráno ještě není,“ vypravoval po výhře 3:1 nad Chrudimí trenér hradeckého týmu Zdenko Frťala.

Výše zmíněná série se táhla od druhé poloviny března a Hradec ji nezastavil ani před necelým týdnem ve středu na hřišti poslední Viktorie Žižkov. A kdo čekal, že Chrudim, nováček, jehož hlavní starostí je záchrana v soutěži, bude tím správným soupeřem pro jistou cestu k výhře, se mýlil. Byť Hradec vstřelil v první půli dva góly.

„Fotbal nám znovu ukázal, jak je nevyzpytatelný a jak tenká je hranice mezi úspěchem a neúspěchem, byl to nervydrásající zápas až do konce,“ konstatoval hradecký kouč poté, co hosté hned na začátku druhé půle snížili a pak se čekalo až do druhé minuty nastavení na to, až domácí Zorvan třetím gólem definitivně zlomí odpor nepříjemného soupeře. Ten totiž mohl hned poté, co Sulík využil ve 47. minutě chybu domácích při bránění standardní situace a snížil na 2:1, záhy vyrovnat. Naštěstí brankář Ottmar předvedl skvělý zákrok a Hradci vedení podržel.

Domácí ho získali ve druhé části půle úvodní. Při prvním gólu na sebe výrazně upozornila dvojice Kateřiňák, Kopečný. První výborně nahrál do pokutového území, druhý na nic nečekal a střelou z prvního doteku dal gól.

A chvíli před přestávkou bylo na malšovickém stadionu ještě veseleji, když se Šípek, jenž dostal tentokrát šanci na hrotu útoku, nejlépe orientoval v pokutovém území soupeře a zvýšil na 2:0.

„Da Silva se gólově neprosazoval a Firbacher nebyl před zápasem zdravotně úplně v pořádku,“ vysvětlil Frťala, proč tentokrát poslal do útoku od začátku zápasu právě Šípka. Ostatně Brazilec Da Silva nakonec výsledek zápasu také výrazně ovlivnil, když se společně s Vlkanovou na konci zápasu zapojil do akce, z níž Zorvan vstřelil třetí gól hradeckého týmu.

„Kluci strašně chtějí, nemůžu jim upřít snahu, za nic se neschovávají. A musím připomenout také diváky, je jejich velkou zásluhou, že zůstali tři body doma,“ uvedl Frťala po zápase, jenž ukončil měsíční čekání právě na výhru.

O další se hradecký tým bude pokoušet už ve čtvrtek, kdy bude hostovat v Třinci, v Hradci se bude znovu hrát v pátek 3. května, kdy přijedou vedoucí České Budějovice.