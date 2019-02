Hradec hlásí dva vydařené návraty. Další dva hráči ale nejsou jistí

Fotbal chyběl a bylo to vidět Adam Vlkanova z Hradce Králové centruje v utkání s Ústí nad Orlicí. Čekání na to, až si během zimní přestávky bude moci konečně zahrát zápas, ukončil Adam Vlkanova právě včas. Do předposledního utkání přípravy, v němž se Hradec utkal s třetiligovým Ústím nad Orlicí, naskočil na druhý poločas, v neděli může další minuty přidat v duelu s rovněž třetiligovými Živanicemi. Víc toho letos v zimě už nestihne, za necelé dva týdny začíná druholigové jaro. Přesto Vlkanova, společně s Bosňanem Ďurděvičem nejlepší střelci Hradce v podzimní části, věří, že bude i přes více než měsíční zápasovou pauzu, v níž jeho spoluhráči stihli devět utkání navíc, připravený. „S týmem trénuji dva týdny, i když první jsem ještě nechodil do soubojů. Ale noha teď drží a věřím ji, a pokud můžu soudit podle tohoto poločasu, co jsem odehrál, tak mi nepřišlo, že bych nemohl vydržet víc než jeden poločas,“ řekl po zápase s Ústím nad Orlicí hradecký ofenzivní fotbalista. Na hřiště se dostal po přestávce společně s dalším navrátilcem Zorvanem, jenž kvůli zranění na zápas čekal dokonce pět měsíců. Jejich příchod byl znát, zatímco v první půli třetiligový soupeř odolával a Hradec ani nepouštěl do šancí, po přestávce to bylo jinak. „Je ale potřeba říct, že oni se už právě v první půli dost unavili a neměli tolik hráčů na střídání. I proto jsme je v druhé přehráli a trpělivostí si došli i pro tři góly,“ popisoval Vlkanova. Sám mohl také jeden dát, ale šanci nevyužil. Přesto si pochvaloval spolupráci se spoluhráči, se kterými se na hřišti sešel. Hra Hradce se totiž točila kolem něj, Zorvana a Kateřiňáka a týmu to přineslo řadu šancí. „Tohle nám sedí, všichni chceme hrát fotbal, všichni chceme míč,“ netajil Vlkanova, „zápasy mně a Zorvanovi hodně chyběly a druhou půli to bylo vidět.“