Do ligy s výhrou. Není toho moc, co vytknout, chválil hradecký trenér

Domácí soupeře porazili 2:0, když byli po většinu zápasu lepším týmem. I díky tomu zlepšili náladu hlavnímu kouči Zdenko Frťalovi, jenž o týden dříve nebyl s hrou týmu ve vítězném utkání (3:2) s rovněž třetiligovou rezervou pražské Sparty spokojený.

„Všechno je o přístupu a tady není klukům tentokrát co vytknout,“ uvedl hradecký kouč. Určité výhrady však měl k úvodu druhé půle, ne ale ke způsobu hry: „Vypracovali jsme si tam čtyři brankové příležitosti, kdybychom některou z nich proměnili, mohli jsme to dohrát v klidu. Pak to bylo na konci zbytečně nervózní.“

V hradeckém dresu se na hřišti představilo dvacet hráčů včetně dvou brankářů. „Hlavně, že jsou všichni zdraví a ve zdraví toto utkání přežili. Doufám, že to tak vydrží i do ligy,“ je optimista kouč, jenž se zmínil o zdravotním stavu pouze u Jiřího Kateřiňáka, jenž několikrát tvrdě inkasoval: „Snad bude také v pořádku.“

Hradečtí byli v generálce na nový druholigový ročník, který odstartují v sobotu dopoledne v Sokolově, jasně lepším týmem od první minuty. Brzy se to projevilo i na skóre. Už v 10. minutě se dostal k míči v pokutovém území útočník Erik Prekop, jeho střelu jeden z domácích obránců tečoval a i díky tomu míč zapadl k tyči. Pro letní posilu, která do Hradce přišla z Trenčína, to byla první branka v dresu jejího nového klubu. Dosud měl dvaadvacetiletý hráč v přípravných duelech na svém kontě dvě asistence.

Hradečtí i dál v zápasu dominovali a o dvacet minut později se radovali podruhé. Doležal poslal z pravé strany domácího pokutového území oblouček na vzdálenější tyč a Vlkanova prostřelil brankáře podruhé. O přestávce kouč Frťala prostřídal, na ke zlepšení hry týmu to ale nevedlo. A tak ani série šancí ke zvýšení náskoku až do konce zápasu nevedla. Posledních patnáct minut si však Hradec koledoval o inkasovaný gól. „S hrou jsem byl spokojený i ve druhé půli, ale jen tak do 30. minuty. Pak přišly zbytečné ztráty, nervozita v rozehrávce, přitom k tomu nebyl důvod,“ poznamenal hradecký trenér.

Závěr byl rozkouskován tvrdými zákroky a souboji a skóre tak zůstalo na poločasovém stavu. Hradec tedy půjde do druholigové soutěže s vítězným pocitem. Šlo o jeho třetí výhru v šesti přípravných duelech, o druhou nad třetiligovým soupeřem. „Klukům jsem v kabině říkal, že ČFL je náročná soutěž, že 2. liga je možná procházka růžovým sadem,“ vyjádřil se k tomu Frťala.