Hradečtí fotbalisté zkusí po návratu ze soustředění dva cizince

Další dva, kteří by to mohli být, by se měli objevit v Hradci tento týden, kdy se mužstvo po sobotním návratu z téměř týdenního soustředění v Krkonoších vrátí k přípravě v domácích podmínkách.

Jedná se o zatím dva nejmenované zahraniční hráče, jednoho z Černé Hory a jednoho z Nigérie. „Kádr určitě není uzavřený, jedno dvě okénka v něm stále otevřená jsou. Čeká nás ještě šest týdnů přípravy, to je strašně dlouhá doba, určitě nespíme,“ uvedl trenér hradeckého týmu Zdenko Frťala.

Hradecký tým zatím nemá ve svém středu nikoho, kdo by v něm nebo v mládežnických týmech už dříve nepůsobil, většina hráčů se podílela na úspěšném podzimu. Nezměnilo se to ani poté, co v úvodu přípravy byli na testech Polák Konrad Zaradny a Rostislav Baďura, ani jeden si angažmá nevybojoval.

Hradec se po týdnu ve Špindlerově Mlýně, odkud i dvakrát vyrazil na fotbalový trénink do Vrchlabí, vrací k zápasům. Už zítra dopoledne ho čeká poslední duel v zimní Tipsport lize, v Horních Počernicích bude jeho soupeřem pražská Dukla. O víkendu se měl Hradec utkat s Nitrou, ta ale utkání tento týden odřekla. „Jednáme o náhradě v podobě rezerv ligových týmů, ale možná si zahrajeme modelové utkání s naším B týmem, což by ale byla krajní varianta,“ sdělil Frťala.