S ligovou pohodou na pohár do Ostravy. Hradec strategii nezmění

„V obou dosud odehraných kolech jsme dali důvěru širšímu kádru a z této cesty nechceme ustoupit. Hráči, kteří dostali šanci, si hrát takové zápasy zaslouží, myslím, že jsme schopní namixovat kvalitní mužstvo. Dokázali jsme to v Zápech, kde jsme po velmi dobrém výkonu vyhráli 4:0,“ uvedl kouč Hradce Miroslav Koubek.

Baník versus Hradec Zápas osmifinále MOL Cupu, dnes v 16.30.

Na Městském stadionu v Ostravě se utkají sousedé v ligové tabulce, Baník je pátý s 22, Hradec šestý s 19 body.

Baník do osmifinále postoupil dvěma výhrami v prodloužení. Nejprve 1:0 vyhrál v Hlučíně, poté 5:2 na hřišti Vltavínu.

Také Hradec dosud hrál v letošním ročníku MOL Cupu jen na hřištích soupeřů, v Březové vyhrál 2:0, v Zápech dokonce 4:0.

Hradec se k cestě do pohárového osmifinále odpíchl výhrou 2:0 na hřišti divizní Březové, poté porazil již zmíněné Zápy a dnes za svým soupeřem, poprvé z nejvyšší soutěže, znovu vyrazí. Ostravský Baník letos ukazuje, že jeho cesta mezi domácí elitu dostává jasné kontury a drží se v silné pětce popředí tabulky.

„Jde o velice silné mužstvo, což platí hlavně v jeho domácím prostředí. Baník stabilizoval kádr i způsob hry a patří do nejužší špičky, se Slováckem je pod první trojkou,“ uznává Koubek sílu dnešního soupeře.

Ani to jej nezviklalo v záměru některé, možná nejvíce vytěžované posily znovu v poháru pošetřit. A to přes fakt, že Baník k této praxi, ke které trenéři při pohárových zápasech sahají, to tentokrát asi neudělá.

Možná hlavním důvodem je skutečnost, že ostravskému mužstvu o víkendu odpadl zápas v Karviné, již totiž ze hry vyřadil covid. „To jsou věci, které neovlivníme, a je nutné je brát tak, jak jsou. Prostě jsme místo Karviné od čtvrtku přepnuli na pohár a chystáme se na Hradec. A chceme postoupit,“ uvedl kouč Baníku Ondřej Smetana.

Koubek, jenž si může v Ostravě zavzpomínat na více než deset let starou sezonu, v níž tamní mužstvo dovedl k mistrovskému titulu, s tím počítá: „Myslím, že mužstvo tolik neprotočí. Aby nevypadli z herního rytmu,“ nastoupí v silné sestavě.

Hradec se s Baníkem utká v soutěžním zápase po více než dvou letech a znovu to bude v pohárové soutěži. V září roku 2019 se obě mužstva střetla rovněž v Ostravě a rovněž v osmifinále. Tehdy druholigový Hradec na Městském stadionu v Ostravě, kde se bude hrát i dnes vpodvečer, 0:2 prohrál.

Ani dnes favoritem nebude, ale Koubek svému týmu díky jeho současným výsledkům věří: „V tabulce jsme se v této fázi ligy dostali do první šestky, na slušné pracovní náladě je to znát.“