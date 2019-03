Hradecké přání pro jaro: co nejvíc gólů! I jako pomoc potřebným

Přesto se nedá předpokládat, že by tím jejich motivace střílet góly byla menší. Spíše naopak. Hradecký tým, jenž v neděli vstoupí do druhé části druholigové sezony, je totiž nebude střílet jen pro radost svoji a svých fanoušků.

Každý gól, který na jaře vstřelí, totiž podpoří nadační fond Sport Hradec Cup, jenž pomáhá hendikepovaným dětem. Jeho hodnota tak bude nejen sportovní, ale i charitativní. Na konto nadace totiž za každý poputuje 1500 korun. Složí se na něj nejen hráči, ale i zaměstnanci klubu a fanoušci ze dvou fanklubů, Votroci 2000 a Hradecká černobílá tribuna. „Doufám, že ke kontu na jaře přidáme co nejvíc,“ přeje si kapitán týmu Radim Ottmar.

Sympatický krok hradeckého klubu tak násobí příjemné očekávání, co jarní část soutěže týmu a celému klubu přinese. Hradec do ní totiž navzdory letní obměně kádru vstupuje z příznivé třetí příčky, jež ho opravňuje k tomu, aby se rval o místa, z nichž je možné pomýšlet na návrat mezi elitu. A zimní příprava k této možnosti přispěla. I díky dvěma novým hráčům, kteří míří do základní jedenáctky. „Jsme určitě silnější než na podzim,“ troufá si s přihlédnutím k těmto okolnostem prohlásit trenér hradeckého mužstva Zdenko Frťala.

Ale zpět k nastříleným gólům, jednomu z nezbytných předpokladů úspěšných výsledků. Hradec jich na podzim dal 21, což není na třetí tým tabulky bůhvíjak ohromující číslo. Příprava ale ukázala, že by jaro mohlo být v tomto směru pro tým úspěšnější. I proto, že se včas podařilo dát se dohromady dvěma ofenzivním oporám Vlkanovovi a Zorvanovi, kteří část přípravy promarodili.

Dva dny do jara Fotbalisté Hradce Králové do něj půjdou s jedenadvaceti nastřílenými góly z podzimu, sedmým nejvyšším počtem ve FNL. Nejlepší České Budějovice jich daly o 10 víc.

Nejlepšími střelci Hradce byli na podzim Vlkanova a Ďurděvič, oba vstřelili 4 góly, Da Silva a Zorvan dali po dvou.

V přípravě Hradec nastřílel v 10 zápasech 31 branek, z toho 5 týmům z 1. ligy (2 zápasy), 4 z FNL (3) a 22 z ČFL (5).

Nejlepšími střelci v přípravě byli Ďurděvič, Kateřiňák, Kropáček a Šípek se 4 góly, Leibl dal 3, Brandner, Firbacher a Kopečný 2.

To samé platí i o Brazilci Da Silvovi, ofenziva tak nastoupí do jara v plné síle, k čemuž přispěje po svém návratu z hostování útočník Šípek. „Tohle mě těší, stejně jako to, že se nám podařilo přivést hráče, které jsme chtěli,“ libuje si trenér. Záložníci Kateřiňák a Leibl i útočník Šípek vedle herního přínosu týmu v přípravě přinesli i řadu gólů. Kateřiňák a Šípek dali čtyři, spolu s Ďurděvičem a Kropáčkem nejvíc z týmu, Leibl jen o jeden méně. Od všech se tedy dá čekat největší přínos ke gólovému vyznění jara.

Zima Hradci přinesla v deseti zápasech slušných 31 nastřílených branek. Nutno ale přiznat, že 22 z nich inkasovaly v pěti zápasech obrany třetiligových soupeřů, kteří ve druhé polovině přípravy byli nejčastějšími protivníky Hradce.

„Vyzkoušeli jsem si v zápasech s nimi hru do soustředěné obrany, s čímž se budeme setkávat i na jaře,“ vysvětlil záměr kouč Frťala. Dá se předpokládat, že se tato herní praxe bude Hradci hodit už v neděli, kdy přijede Sokolov.

Při dobývání jeho obrany se bude rozhodovat o tom, jak Hradec do jara vstoupí a jakou si hned na startu připraví pozici pro celkové vyznění sezony. A také o tom, jakou částkou klub přispěje ve prospěch fondu. „Ne všichni mají to štěstí, že mohou sportovat. Toto je jenom malá pomoc, kterou z naší strany můžeme udělat. Vážím si i toho, že kluci z kabiny chtějí doplatit i za góly z podzimní části,“ poznamenal Frťala.

Za ty podzimní dal klub dohromady přes třicet tisíc. „Uvědomujeme si, že jako fotbalový klub poskytujeme lidem zábavu, ale zároveň máme společenskou odpovědnost,“ uvedl výkonný ředitel hradeckého klubu Jiří Sabou.

Nadační fond Sport Hradec Cup má v Hradci Králové dlouhou tradici, vznikl v roce 2009 a k původní myšlence charitativního turnaje s dražbou dresů připojil další projekty. Za necelých deset let existence jeho akce vynesly bezmála 3 300 000 korun. „Za podporu od fotbalistů a fanoušků Hradce jsme velmi vděční. Je to klub, kterému všichni ve fondu fandíme, a teď budeme o to víc,“ sdělil člen organizačního týmu Sport Hradec Cupu a jeho duchovní otec Michael Nebeský.