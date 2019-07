Bezzubá ofenziva. Fotbalisté Hradce ani napodruhé v sezoně neskórovali

Dva odehrané zápasy, jediný bod a na kontě vstřelených branek nula, což vedle něj ve 2. lize „zdobí“ už jen tým Vítkovic. „Je to o tom, abychom si víc věřili. Ne vždycky dáte z první šance gól, po kterém je to lepší, nám se to už ve druhém utkání nepovedlo,“ neskrýval rozladění trenér hradeckého týmu Zdenko Frťala.



Určitě se ale nedá říct, že by jeho tým šance proti účastníkovi loňského ročníku první ligy neměl. Ba právě naopak, v zápase vyprodukoval 14 střel, v jednom případě jí v cestě do branky zabránilo břevno, v jednom za překonaného brankáře Hrušku zaskočil obránce Kozma a zbytek pochytal výborný gólman sám.

„Nevím, co k tomu říct, šance máme, ale neumíme to proměnit,“ litoval útočník Erik Prekop, jehož možný gólový zásah ve druhé půli zlikvidoval právě Hruška.

Hradecký kouč Frťala při skládání sestavy potvrdil to, co říkal už po zápase v Sokolově. V základní sestavě se tak objevili hned čtyři noví hráči. „Někteří nepředvedli to, co jsme od nich čekali,“ komentoval průvan v úvodní jedenáctce trenér týmu Zdenko Frťala. Chyběli v ní Kateřiňák, Černý, Doležal a Djurdjevič, jejich místa zaujali Kopečný, Soukeník, Frýdek a Procházka. „Chtěli jsme být nebezpeční po stranách, což se také dařilo, ale z toho vzniklé příležitosti jsme nevyužili,“ poznamenal kouč.



Hradecké vstupy do sezony 2019/2020 (2. liga - 1 bod): Sokolov - Hradec Králové 0:0, Hradec -Dukla Praha 0:2. 2018/2019 (2.liga - 6 bodů): Táborsko - Hradec 0:1, Hradec - Znojmo 2:1. 2017/2018 (2. liga - 4 body): Hradec - Táborsko 1:1, Znojmo - Hradec 1:3.¨ 2016/2017 (1. liga - 3 body): Bohemians - Hradec 0:3, Hradec - Jablonec 1:2. 2015/2016 (2. liga - 2 body): Táborsko - Hradec 0:0, Hradec - Pardubice 1:1.

První poločas přinesl úporný boj, v němž šance vznikaly téměř výhradně ze standardních situací, pokud přišla ze hry, měla ji Dukla. Přestávka vše změnila. Ze špatně koukatelného zápasu se najednou stal otevřený boj, který začal diváky bavit mnohem víc. A přinášet šance na obou stranách.



Chvíli byli lepší domácí, chvíli hosté, střel přibývalo, ale zápas spěl, v případě Hradce podruhé v sezoně, k bezbrankové remíze. To však změnila 83. minuta, kdy Dukla svoji pěknou akci ke gólu dovedla. Hradecký brankář Vízek, jenž svůj tým v tomto zápase několikrát výrazně podržel, tím přišel o svoji druholigovou neprůstřelnost. Se započtením tří zápasů na konci minulé sezony mu k páté nule za sebou chybělo nějakých sedm minut.

A zbytek zápasu? Úpornou snahu o vyrovnání uťal druhý gól soupeře. Bylo rozhodnuto. V sobotu do Líšně k zápasu s nováčkem Hradec pojede s jediným bodem na kontě. Tak málo jich po dvou zápasech neměl v posledních šesti sezonách ani jednou, ani v té jediné prvoligové.

Trochu optimismu na závěr: dosavadní nejhorší výsledek v posledních letech byly body dva v sezoně, která byla nakonec postupová.